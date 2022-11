Drugi (oficjalnie) najbogatszy człowiek na świecie, który ma według Forbes 400 151 miliardów dolarów planuje pozbyć się swoich pieniędzy. Bezos rozda swój majątek – tak można wywnioskować z wywiadu dla CNN. Kto może liczyć na jego pieniądze?

Na pewno nie będzie to żadna loteria. Miliarder nie planuje również innej, jakiejś banalnej formy rozdawnictwa. Co tu dużo pisać – pieniądze będą przeznaczone na działalność charytatywną. A to ciekawe, bowiem jakiś czas temu Jeff Bezos był krytykowany między innymi za to, że nie podpisał Giving Pledge, który pozwala na przekazanie połowy swojego majątku na cele filantropijne. Jest to zobowiązanie działające w organizacji charytatywnej należącej do Billa Gatesa oraz Warrena Buffetta. Mnie dziwi ta krytyka. Co komu do tego, na co wydaje swoje pieniądze Bezos? Są jego, on je zarobił i może je wydawać na co chce.

Bezos rozda swój majątek. Komu chce przekazać 151 mld USD?

Twórca Amazon ma już plan na to, jak rozdysponować pieniądze. Podczas wywiadu dla CNN (można go zobaczyć klikając w materiał powyżej) stwierdził, że większość majątku zostanie przeznaczona na walkę ze zmiany klimatyczne, a także spieranie osób, które potrafią zjednoczyć ludzkość. Jeff już rozpoczął działania związanie z przekazywaniem swojej fortuny na cele charytatywne. Mowa o 100 milionach dolarów, które otrzymała popularna piosenkarką Dolly Parton. Nagroda Courage and Civility Award może zostać przekazana na cele charytatywne, które Dolly uzna za stosowne.

Jeff Bezos stwierdził, że filantropia nie jest łatwa. Chodzi o to, że w pewnych działaniach możemy być nieefektywni, przez co tak naprawdę pieniądze mogą iść „na marne”. Coś w tym jest.