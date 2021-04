Bieganie. Jakie korzyści płyną z regularnego uprawiania tego sportu?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Bieganie to sport, który uzależnia i wciąga. Redukcja stresu, poczucie wolności i zastrzyk endorfin – z tych powodów ci, którzy raz go posmakowali, tak szybko z niego nie rezygnują. Szybkie spalanie tłuszczu i wysmuklenie sylwetki to kolejne argumenty, które przemawiają za włączeniem tego sportu do swojego życia. Poznaj szereg korzyści płynących z biegania.

Korzyść numer 1: redukcja stresu i poprawa humoru

Masz stresującą i odpowiedzialną pracę, a spięty kark i bóle głowy mocno dają o sobie znać? Świetnym reduktorem stresu jest właśnie regularne bieganie. Już 30-minutowe treningi, powtarzane kilka razy w tygodniu, przynoszą odczuwalne efekty. Bieganie pozwala wyrzucić z siebie negatywne emocje i rozluźnić mięśnie ciała. Wyrzut endorfin poprawia samopoczucie i niweluje rozdrażnienie.

Korzyść numer 2: wysmuklenie sylwetki

Spalanie tkanki tłuszczowej to argument, który przemawia za podejmowaniem tej formy aktywności fizycznej. Co ważne, nie tylko będąc na bieżni spalasz tłuszcz. Również kilka godzin później Twój metabolizm funkcjonuje na zwiększonych obrotach, przyczyniając się do ładniejszej sylwetki. Warto jednak pamiętać, że równie ważna co regularny trening jest zbilansowana dieta i utrzymywanie deficytu kalorycznego.

Korzyść numer 3: ograniczenie chorób krążenia i udarów mózgu

Regularne bieganie ogranicza ryzyko śmierci z powodu chorób krążenia. Obniża się ciśnienie krwi, a tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego u danej osoby. Wykazano też, że bieganie może zmniejszyć również ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Osoby, które biegają, mogą się pochwalić sprawniej działającym układem krwionośnym niż ci, którzy tego sportu nie uprawiają.

Korzyść numer 4: dobry wpływ na sen

Bieganie poprawia w znaczący sposób jakość snu. Organizm, który miał w ciągu dnia intensywny wysiłek, zapada w głębszy sen. Biegacze nie mają też problemów z zasypianiem. Ich organizmy lepiej się regenerują.

Korzyść numer 5: zdrowsze stawy i kości

Bieganie ma pozytywny wpływ na stawy i kości. Ogranicza ryzyko wystąpienia osteoporozy w podeszłym wieku. Za sprawą biegania do jamy stawowej dochodzi więcej mazi, która ogranicza tarcie kości o siebie.

Korzyść numer 6: zmniejszenie bólu

Endogenne opioidy – endorfiny – działają niczym naturalny środek przeciwbólowy. Już po 30 minutach biegania substancje te wydzielają się do organizmu, nie tylko poprawiając samopoczucie i znosząc rozdrażnienie, ale także przyczyniając się do zmniejszania bólu. Efekt ten może utrzymać się przez pewien czas po wykonywaniu wysiłku fizycznego.

Korzyść numer 7: wiara we własne możliwości

Konsekwentne uprawianie sportu, niezależnie od tego, czy na dworze pada deszcz, śnieg, w policzki szczypie mróz czy w oczy razi słońce, wyrabia w człowieku poczucie determinacji i motywacji. Uczy cierpliwości, nastawienia na cel i dyscypliny. Te cechy charakteru bardzo przydają się w codziennym życiu, także w sferze zawodowej.