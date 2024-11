Black Weeks w MOVA. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś!

Rozpoczyna się „sezon” na wprowadzanie promocji związanych z Black Friday. Niektórzy jednak poszli o krok dalej. Zobacz ofertę Black Weeks w MOVA, która rozpoczęła się wczoraj, 18 listopada, a potrwa do 2 grudnia. Niektóre produkty są tańsze nawet o 30%, a nie ukrywam, już startowe ich ceny były bardzo atrakcyjne. Zresztą, sam zobacz co przygotowała dla klientów submarka Dreame.

MOVA E30 Ultra.

W ciemno mogę polecić produkty marki MOVA, gdyż z niejednym z nich mieliśmy do czynienia. Przykłady? Między innymi prześwietny robot MOVA E30 Ultra. Nie tylko odkurza, ale także skutecznie mopuje nasze podłogi. Tylko nie tak, jak w wielu przypadkach, gdzie sprzęt jedzie i przemywa je za pomocą ściereczki. Tutaj mamy dwa okrągłe mopy, które cały czas się obracają, dzięki czemu po sprzątania możesz sprzątać z podłogi. Serio! Wróćmy jednak do Black Weeks w MOVA, gdyż jest o czym pisać.

Promocyjne ceny na sprzęt MOVA. Solidne urządzenia, które kupisz o wiele taniej

Filozofia „smart living”, a także zaawansowana technologia to główne cechy, z którymi możemy kojarzyć produkty marki MOVA. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że producent wczoraj uruchomił ofertę promocyjną, a już dziś jedno z urządzeń zostało wyprzedane. Dzień po! To tylko pokazuje, że faktycznie chińska marka świetnie wyceniła swoje produkty. Nie chcę żebyście pomyśleli, że to reklama, bo nie, tak nie jest. Ja po prostu jestem pozytywnie zaskoczony tym, że można przygotować świetny sprzęt, który został rozsądnie wyceniony. Jeszcze przed promocją Black Weeks w MOVA roboty sprzątające, odkurzacze i reszta produktów cechowały się świetnym stosunkiem ceny do jakości, a teraz? Grzech nie brać!

MOVA E30 Ultra. Robot odkurzający z funkcją mopowania podłóg.

Black Weeks w MOVA. Sprzęt, który może Cię oczarować i w wielu przypadkach wyręczyć

Odkąd testuję MOVA E30 Ultra nie pamiętam, bym używał odkurzacza pionowego. Nie mam takiej potrzeby. OK, może w miejscach, do których robot faktycznie nie dojedzie, ale jest ich niewiele. Przyjrzyjmy się produktom, które są dostępne w ramach Black Weeks. Ciekawe jest to, że oferta promocyjna dotyczy także produktów, które trafią do sprzedaży pod koniec listopada. To właśnie dla nich okres promocyjny zostanie wydłużony.

MOVA P10 Pro Ultra

Zaczynamy od flagowego modelu, którego jeszcze nie ma w ofercie. Będziemy go mogli kupić pod koniec listopada 2024. Jest to sprzęt, który cechuje się bardzo dużą siłą ssania na poziomie 13000 Pa. Mało tego, posiada stację dokującą 7 w 1. Robota cechuje również system inteligentnej regulacji mocy, a także pięciokanałowa analiza zabrudzeń. Ciekawostek na jego temat jest jeszcze więcej. Przykłady? Możemy go podłączyć do instalacji wodnej, dzięki czemu nie musimy przejmować się uzupełnianiem i opróżnianiem zbiorników. Ile kosztuje MOVA P10 Pro Ultra? Jego sugerowana cena katalogowa wynosi 3479 zł, natomiast w promocji będzie dostępny aż 18% taniej.

MOVA P10 Ultra

Podobny sprzęt do tego, który opisałem powyżej. W tym przypadku moc ssania wynosi do 8300 Pa. Robot został wyposażony w technologię MopExtend, która za sprawą wysuwanych okrągłych mopów dociera w trudno dostępne miejsca. Oczywiście, dzięki rozbudowanej stacji dokującej nie musimy martwić się czyszczeniem nakładek mopujących. MOVA P10 Ultra nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży. Trafi do sklepów pod koniec listopada. Jego cena katalogowa na poziomie 3049 zł będzie obniżona o 18% w ramach oferty promocyjnej.

MOVA S10 Plus

Robot, który cechuje innowacyjny system mopowania VibroTurbo. Dzięki niemu dokładnie wyczyścimy twarde powierzchnie. Sugerowana cena katalogowa to 1749 zł, natomiast obecnie jest ona obniżona o 20%. Jeśli sprzęt was zainteresował kliknijcie tutaj aby znaleźć jego najniższą cenę i ulubiony sklep.

MOVA S10

Podstawowy model, który oprócz odkurzania może również mopować nasze podłogi. Oczywiście, został wyposażony w system nawigacji, a także automatycznie planuje trasę. Katalogowo kosztuje 1299 zł, natomiast z okazji Black Weeks możemy go kupić 25% taniej. Klikając tutaj poznasz jego aktualną cenę. Przyznam szczerze, że w takiej cenie może to być fajny prezent na święta.

MOVA E20 Plus

Robot, którego siła ssania wynosi maksymalnie 5000 Pa. W opakowaniu znajdziemy również stację samoczyszczącą. Nie ma go jeszcze w sprzedaży, aczkolwiek cena katalogowa wynosi 1299 zł. Jeśli już będzie dostępny, jego cena będzie niższa o 15%.

MOVA E20

Tego robota również jeszcze nie kupicie, ale zdecydowanie, jego cena to jakiś kosmos. Fakt, to podstawowy sprzęt, ale odkurza z mocą 5000 Pa i cechuje się technologią Smart Pathfinder. Uwaga, katalogowo kosztuje 869 zł, natomiast w promocji będzie o 15% tańszy.

MOVA M1

Ciekawy robot odkurzający, który cechuje wysokość na poziomie zaledwie 7,6 cm. To oznacza, że bez problemu trafi pod meble. Siła ssania na poziomie 4500 Pa, a także system TurboClean Force oraz nawigacja SoF LiDAR sprawiają, że czyszczenie będzie skuteczne i precyzyjne. I teraz uwaga. Cena katalogowa wynosi 869 zł, natomiast obecnie możecie go kupić o 25% taniej. Ile kosztuje MOVA M1 sprawdzisz klikając tutaj.

Z MOVA G1 Pro nie będziesz musiał chodzić do groomera

Nie tylko roboty, ale również odkurzacze pionowe zostały przecenione z okazji Black Weeks w MOVA

W tym przypadku również pojawiają się modele, których jeszcze nie ma w sprzedaży, jednak tuż po ich wprowadzeniu, będą tańsze. Rzecz jasna, chodzi o Black Weeks w MOVA. Zresztą, sami zobaczcie.

Pozwólcie, że nie będę opisywał kolejnych odkurzaczy – każdego z osobna, gdyż wydaje mi się, że was zanudzę. Dlatego wypiszę teraz kolejne modele i ich sugerowane ceny. OK, dodam również kilka wybranych danych.

MOVA S5 Sense

Odkurzacz pionowy, który został wyposażony w technologię Celest LED do wykrywania kurzu. Kojarzycie coś takiego z innej, popularnej marki tego typu sprzętu – jestem tego pewien. Tak czy inaczej, MOVA S5 Sense to moc ssania na poziomie 190 AW, a także czas pracy do 90 minut dzięki akumulatorze 8 x 2900 mAh. Do tego dochodzi system filtracji, który ma zatrzymać 99,9% cząsteczek. Cena? 1299 zł według producenta, aczkolwiek w promocji odkurzacz będzie 15% tańszy.

MOVA S4 Detect

Technologia Optilnsight, niebieskie światło LED, moc ssania 150 AW. Sugerowana cena to 999 zł, natomiast obecnie jest on 15% tańszy. Tutaj sprawdzisz cenę MOVA S4 Detect.

MOVA J30

Wydajny silnik, długi czas pracy, system filtracji. Sugerowana cena MOVA J30 wynosząca 749 zł została obniżona o 20%!

MOVA J20

Odkurzacz pionowy z systemem filtracji oraz zestawem akcesoriów. Producent wycenił ten odkurzacz na kwotę rzędu 569 zł, jednak obecnie jest ona obniżona o 25%.

MOVA J10

Podstawowy robot, który już w przypadku ceny sugerowanej był tani – jego cena katalogowa wynosiła 439 zł, natomiast uwaga, w ramach promocji została obniżona o 32%.

Black Weeks w MOVA. Odkurzacze wet&dry również są tańsze

Zacznijmy od nowego modelu, który pojawi się w ramach Black Weeks w MOVA niebawem. Jest to odkurzacz, który cechuje duża siła ssania – do 18000 Pa. Kolejnym jego atutem jest waga, która wynosi niecały kilogram. Do tego dochodzi funkcja suszenia gorącym powietrzem i samoczyszczenia w temperaturze do 75 stopni Celsjusza. Jego sugerowana cena wynosi 1999 zł, natomiast z okazji Black Weeks w MOVA będzie on o 15% tańszy.

MOVA K10 Pro

Kolejny odkurzacz typu wet&dry, czyli taki, który nie tylko odkurza, ale również myje powierzchnie. Jego cena katalogowa to 1299 zł, natomiast w ramach Black Weeks w MOVA jest o 25% tańszy. Aktualna cena MOVA K10 Pro dostępna jest tutaj.

MOVA K10

Trzeci odkurzacz, który jest idealny do codziennego użytku. Odkurza i myje podłogi. Czego chcieć więcej? Jego sugerowana cena katalogowa wynosząca 899 zł została obniżona o 22% dzięki Black Weeks w MOVA. Zobacz, gdzie go kupić najtaniej.

Black Weeks w MOVA

Pozostałe urządzenia oferowane w ramach Black Weeks w MOVA

Dotrwaliście do tego momentu artykułu? Szanuję, serio. Zerknijcie w kierunku MOVA Turbo. Jest to suszarka, która według mnie będzie świetnym pomysłem na prezent. Bardzo duża moc, która sprawia, że włosy będą wysuszone „w mgnieniu oka”. Cena? 219 zł, jednak w ramach Black Weeks w MOVA będzie obniżona o 10%.

Kolejnym produktem godnym uwagi jest frytownica beztłuszczowa MOVA AeroChef FD10 Pro. Cechy szczególne? Pojemność wsadu to aż 6 litrów. Do tego dochodzi 11 programów gotowania i, co ciekawe, podświetlane okno, dzięki któremu zobaczymy proces przygotowania potrawy bez konieczności otwierania wsadu. Airfryer MOVA kosztował 449 zł, jednak jego cena została obniżona o 24%. Oczywiście, w ramach Black Weeks w MOVA. Ile wynosi? Klikniecie to sprawdzicie. Ewentualnie obliczcie sobie.

Na koniec jeszcze jeden produkt, który mieliśmy okazję testować. MOVA G1 Pro jest świetnym wyborem dla kogoś, kto ma zwierzątko domowe. W skrócie, jest to zestaw do pielęgnacji naszych pupili z siedmioma akcesoriami, które znajdziemy w zestawie. Nie będę się o nim rozpisywał, gdyż wszystkie informacje znajdziecie w naszej recenzji. Czy warto? Sami zobaczcie. Oczywiście, że warto!