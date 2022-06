Zirytowani kierowcy postanowili pokazać niezadowolenie organizując protesty. Na jakich stacjach odbędzie się blokada Orlen w najbliższą sobotę, 11.06? Jest pełna lista lokalizacji.

Ja rozumiem, że mamy konflikt na świecie, że wszędzie jest drogo, ale nie oszukujmy się, nasz monopolista robi sobie z obywateli żarty, wprowadzając ogromne marże. Wszyscy również doskonale zdajemy sobie sprawę, że fakt – może i Norweg czy Niemiec również mają drogo, jednak ile paliwa oni zdołają kupić za najniższą krajową, a ile my? Polak kupi 310 litrów benzyny, Niemiec 588. To mówi samo za siebie. Dlatego protesty takie jak ten powinny odbyć się już dawno. Niech władza widzi niezadowolenie obywateli.

Kierowcy mówią dość. Ogólnopolska blokada Orlen 11 czerwca

Blokada Orlen 11.06. Na jakich stacjach odbędą się protesty?

Inicjatorzy „blokujemy Orlen” udostępnili listę stacji, na których mają odbyć się protesty. Jak widać, będzie to akcja ogólnopolska. Rzecz jasna, lista ta może być większa i im więcej osób dołączy do akcji, tym efekt będzie lepszy.

Taka mobilizacja cieszy, a przy okazji smuci ogromna ilość komentarzy, które widzę w sieci. Wiele osób pisze, że to nie ma sensu, że przecież od tankowania drożej raz czy dwa razy na miesiąc nikomu nie ubędzie pieniędzy. Przede wszystkim, nie robiąc nic, pokazujemy władzy, że może robić dosłownie to, na co ma tylko ochotę, ponieważ obywatele i tak się na to zgodzą. Po drugie, to, że my zatankujemy raz, nie oznacza, że firmy transportujące jedzenie czy inne produkty, również robią to sporadycznie. Większe ceny paliw to z automatu wyższe rachunki za dosłownie wszystko.

Jak protestować legalnie na stacjach Orlen?

Inicjatorzy sugerują by zachować spokój. Idealnym sposobem jest tankowanie za złotówkę lub blokowanie dystrybutora poprzez… rozmyślenie się. Podjeżdżamy, chcemy zatankować, rozmyślamy, które paliwo wybrać, jednak ostatecznie nie wybieramy żadnego. Pamiętajcie, żeby nie kupować niczego na stacjach, bowiem Orlen zarabia nie tylko na paliwie, ale również na kawie, hot-dogach i tak dalej. Kolejna sprawa – policja może „polować” na uczestników protestów. Dlatego – przede wszystkim – zachowajmy spokój. Kolejna sprawa to sprawny technicznie samochód. Miejmy sprawne oświetlenie, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy. Policja, czy raczej już milicja, nie może nic zrobić – każdy ma prawo do rozmyślenia się na stacji, bądź tankowania za dowolną kwotę.

Miejmy tylko nadzieję, że blokada Orlen przyniesie skutki i w końcu przestaniemy być okradani przez władzę.