Po wczorajszych szlagierach Ligi Mistrzów przyszła pora no kolejne pojedynki w ramach 1/8 finałów tych rozgrywek. Najciekawszym pojedynkiem dzisiejszego wieczoru wydaje się spotkanie Borussia Dortmund vs Chelsea. Gdzie oglądać to spotkanie w internecie?

Drużyna z Dortmundu czy Londynu? Kto wygra pierwsze starcie?

Już dziś wieczorem na Signal Iduna Park wybiegną dwie drużyny, które będą bić się przewagę przed rewanżowym spotkaniem 1/7 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie Borussia Dortmund vs Chelsea z pewnością zapowiada się bardzo ciekawie. Drużyna z Dortmundu w swojej grupie zajęła drugie miejsce, zapisując na swoim koncie pięć punktów mniej niż Manchester City.

Czy Borussia Dortmund obroni swoją twierdzę i pokona Chelsea na Signal Iduna Park? Fot. Twitter BVB

Drużyna z Londynu z kolei świetnie poradziła sobie w rozgrywkach grupowych i wygrała swoją grupę, pomimo tego, że w pierwszym meczu przegrała z Dinamem Zagrzeb. W późniejszej fazie nie dała się jednak pokonać i w ostatecznym rozrachunku wyprzedziła drugi w tabeli AC Milan o 3 punkty.

Borussia Dortmund vs Chelsea. Gdzie oglądać w internecie?

Borussia Dortmund vs Chelsea to spotkanie, które jest hitem dzisiejszej kolejki. Pomimo dobrej dyspozycji w Lidze Mistrzów drużyna z Londynu źle radzi sobie w lidze i zajmuje dopiero 10. lokatę w tabeli. W ostatnich pięciu spotkaniach wygrała tylko jedno z nich, zremisowała trzy razy i zaliczyła jedną porażkę. Dortmund z kolei w Bundeslidze plasuje się na trzecim miejscu i wygrał ostatnie pięć spotkań.

BVB vs Chelsea. Gdzie oglądać w internecie?

Gdzie w internecie oglądać mecz Borussia Dortmund vs Chelsea? Spotkanie będzie transmitowane zarówno na stronie internetowej TVP Sport, jak i na platformie Polsat Box Go. Mecz będzie też pokazywany w TVP Sport, TVP 1 oraz na antenie Polsatu Sport Premium 1 od godziny 20:50.