Budżetowe smartfony Motoroli, które potrafią zaskoczyć? Proszę bardzo! Marka zaprezentowała nowe modele z serii moto g: moto g55 5G oraz moto g35 5G, które w bardzo przystępnej cenie oferują masę możliwości!

Wielkie okno na wirtualny świat. Moto g55 5G i moto g35 5G mają duże ekrany

Jeśli jesteście fanami sporych smartfonów, to otorola modelami moto g55 5G oraz moto g35 5G na pewno zwróci waszą uwagę, a to ze względu na sporych rozmiarów wyświetlacze. Motorola moto g55 5G wyposażona została w ekran o przekątnej 6,49-cala, natomiast moto g35 5G może pochwalić się większym rozmiarem wyświetlacza – 6,72-cala. To, co jednak łączy oba modele, to specyfikacja tego komponentu. Motorola postawiła tutaj na wyświetlacze LCD IPS o rozdzielczości FHD i odświeżanie do 120 Hz.

Tak duże wyświetlacze o wysokiej jakości sprawiają, że przeglądanie internetu i mediów społecznościowych, za zwłaszcza materiałów wideo, jest niezwykle komfortowe. Do tego właśnie zostały stworzone oba modele – do zapewnienia rozrywki. Płynność i ostrość obrazu doceni każdy, tak samo, jak i odporność na zarysowania, za którą odpowiedzialne jest szkło Corning Gorilla Glass 3, jakie znajdziemy w obu modelach!

Budżetowe smartfony Motoroli mają czym zachwycić. Zobacz! Fot. moto g55 5G

Warto także wspomnieć, że zarówno motorola moto g55 5G, jak i motorola moto g35 5G została wyposażona w głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos, które mają zapewnić realistyczny dźwięk pełen głębi, czystości i szczegółowości, co jest bardzo ważne podczas oglądania materiałów wideo.

O długość pracy podczas korzystania ze smartfona nie musisz się martwić, ponieważ w obu modelach zastosowano pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh. Cały dzień na pojedynczym ładowaniu to nie problem, a jeśli trzeba będzie naładować telefon, to zrobimy to w ekspresowym tempie. Motorola moto g55 5G i moto g35 5G obsługują technologię TurboPower, gdzie w pierwszy modelu maksymalna moc ładowania wynosi 30 W, a w drugim 18 W!

Stylowe i wydajne, czego chcieć więcej?

Telefon to urządzenie, z którego korzystamy codziennie, dlatego dobrze, by było, aby wyglądał stylowo. Właśnie taki wniosek wyciągnęła motorola i stworzyła elegancko prezentujące się smartfony. Najnowsze modele z serii moto g nawiązują do wyglądu wyższej serii edge. Do wyboru mamy więc modele z gładkim, matowym wykończeniem ze szkłem akrylowym (PMMA) lub z charakterystycznym dla smartfonów motoroli wykończeniem miękką, wegańską skórą.

Modele moto g55 5G i moto g35 5G trafią do Polski w trzech wersjach kolorystycznych. W przypadku moto g55 mówimy o: czarnym (Forest Gray) z tworzywa PMMA oraz oliwkowym (Smoky Green) i różowym (Twilight Purple) dla wegańskiej skóry. Drugi model będzie dostępny w kolorze: grafitowym (Graystone) z tworzywa PMMA oraz zielonym (Juniper) i koralowym (Hot Coral) dla wariantów z wegańską skórą.

Budżetowe smartfony Motoroli mają czym zachwycić. Zobacz! Fot. moto g35 5G

Atrakcyjny wygląd to jedno, jednak telefon musi być wydajny, dlatego też oba modele wyposażono w moduł 5G i mocne jak na swoją klasę podzespoły. Motorola moto g55 5G dostępna jest w wariancie 8/256 lub 12/256 GB i napędza ją procesor MediaTek Dimensity 7025. Z kolei moto g35 5G będzie można kupić z procesorem Unisoc T760 w konfiguracji 4/128 lub 8/128 GB. Oba smartfony wykorzystują technologię RAM Boost, pozwalającej na wykorzystanie części pamięci masowej do rozszerzenia dostępnej pamięci RAM.

W modelu moto g55 5G znajdziemy dodatkowo technologię rozszerzonego systemu Motoroli i Lenovo, funkcję Smart Connect, która pozwala na przesyłanie plików, wyświetlanie zawartości ekranu i przełączanie się pomiędzy smartfonem, tabletem i komputerem z systemem Windows. Na dodatek, oba nowe modele z serii moto g oferują aplikacje Moto Secure i Family Space, chroniące urządzenie i najbliższe osoby.

Fotograficzne możliwość w kiszeni

Motorola w obud modelach wykorzystała bardzo podobne sensory, które mają za zadanie wykonywanie wysokiej jakości zdjęć w różnych warunkach – sensor 50 Mpx (f/1.8) i technologią Quad Pixel, szybkim autofocusem, który wspierany jest przez ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx (f/2.2). System ten świetnie sprawdzi się podczas robienia zdjęć grupowych, czy zdjęć krajobrazów. W modelu moto g55 5G znajdziemy także tryb Macro Vision, dzięki któremu możemy wykonywać szczegółowe ujęcia z bliskiej odległości oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS) dla głównego modułu 50 Mpx. Z przodu w obu modelach znajdziemy kamerę selfie 16 Mpx.

Budżetowe smartfony Motoroli mają czym zachwycić. Zobacz! Fot. moto g55 5G

Budżetowe smartfony Motoroli. Dostępność

Smartfony motorola moto g55 5G i g35 5G wkrótce pojawią się na polskim rynku. Ich rekomendowane ceny detaliczne prezentują się następująco: