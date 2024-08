Każdy chce, aby jego smartfon był wytrzymały i odporny na mechaniczne uszkodzenia, dlatego też Motorola stworzyła telefon, który zabierzesz nawet do czołgu. Motorola edge 50 neo to urządzenie o militarnej odporności, które nie boi się żadnych konfrontacji. Czego więcej oczekiwać po tym smartfonie?

Motorola edge 50 neo. Kompaktowy i stylowy smartfon o wielkich możliwościach foto

Kompaktowe smartfony, to coś, co docenia większość z nas, a Motorola edge 50 neo jest przedstawicielem właśnie takiego typu urządzeń. Telefon w dalszym ciągu zachwyca designem oraz charakterystyczną dla całej rodziny kolorystyką Pantone. Producent postawił tutaj na smukły i lekki korpus ze idealnie dopasowaną do całości wyspą aparatów. Oczywiście do wykończenia telefonu wykorzystano wysokiej jakości wegańską skórę, a na każdym modelu znajdziemy chip certyfikujący zgodność z paletą barw Pantone. W naszym kraju Motorola edge 50 neo będzie dostępna w czterech kolorach: stalowej (PANTONE Grisaille), ceglanej (PANTONE Poinciana), beżowej (PANTONE Lattè) oraz niebieskiej (PANTONE Nautical Blue).

Motorola edge 50 neo to smartfon, który zabierzesz do czołgu

Najnowszy model stał się jednocześnie najmniejszym z całej serii, jednak zyskał bardzo dużo w kwestii możliwości fotograficznych – producent zastosował tutaj 50 Mpx sensor firmy Sony LYTIA™ 700C (OIS) z obiektywem ultraszerokokątnym (13 Mpx) i teleobiektywem (10 Mpx, OIS, 3x zoom). Za obróbkę zdjęć odpowiada sztuczna inteligencja moto ai. Z przodu znajdziemy kamerę 32 Mpx. Motorola edge 50 neo to świetny smartfon fotograficzny ze średniej półki, który da sobie radę w każdych warunkach!

Wspomniane moto ai stanowi wsparcie użytkownika podczas robienia zdjęć i obróbki ujęć. SI współdziała w tle ze wszystkim obiektywami, analizuje ujęci i łączy ekspozycję w celu uzyskania jak najbardziej realistycznej fotografii. Działa ona bezpośrednio na nieskompresowanym obrazie, dzięki czemu zachowuje on szczegółowość, bogate kolory oraz subtelne tekstury. Sztuczna inteligencja działa także podczas nagrywania filmów – adaptacyjna stabilizacja automatycznie dostosowuje się do ruchów użytkownika, gwarantują stabilność podczas nagrywania materiałów.

Duży ekran, wydajna specyfikacja i długoletnie wsparcie!

To, co warto podkreślić, to militarna odporność potwierdzona certyfikatem MIL-STD-810H, standard IP68, czyli pyło- i wodoszczelność. Wszystko to zamknięte jest w kompaktowym smartfonie. Motorola edge 50 neo posiada płaski ekran wykonany w technologii pOLED o przekątnej 6,4-cala, który pracuje z wysoką rozdzielczością Super HD (1220p), HDR10+ i maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Telefon radzi sobie także w słońcu, a to dzięki jasności 3000 nitów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3.

Nad płynnym działaniem modelu edge 50 neo czuwa procesor MediTek Dimensity 7300, który nie tylko radzi sobie z codziennymi zadaniami, ale także zapewni komfortową rozgrywkę, a także gładką rejestrację dużej ilości materiałów wideo. Na pokładzie znajdziemy 12 GB pamięci RAM (z funkcją rozszerzenia RAM Boost), a także 512 GB pamięci uMCP na dane użytkownika. Oczywiście wykorzystano tutaj również moduł 5G, eSIM i slot na nanoSIM, głośniki z Dolby Atmos, a także szybkie ładowanie przewodowe TurboPower 68 W i bezprzewodowe 15 W. Sam akumulator ma pojemność 4310 mAh, co gwarantuje nam długi czas pracy na baterii. Nad tym wszystkim czuwa lekka i świetnie zoptymalizowana nakładka Hello UI oparta na Androidzie 14 z 5-letnim wsparciem!

Kup Motorolę edge 50 neo i załap się na promocje

Kompaktowy i stylowy smartfon motorola edge 50 neo w wariancie 12/512 GB dostępna jest w Polsce od dziś, tj. 30 czerwca 2024 roku. Smartfon wyceniony został na 2199 PLN i dostępny jest w największych sieciach sklepów z elektroniką oraz u operatorów, a także na stornie eLenovo.pl. W okresie od 30 sierpnia do 12 września włącznie, konsumenci mogą wziąć udział w dwóch promocjach:

„Trade in. Trade up„, czyli promocja, która pozwala na oddanie starego smartfona do recyklingu – Motorola i partnerzy akcji wycenią oddawane urządzenie i wypłacą konsumentowi gwarantowane 200 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny.

Druga promocja obejmuje słuchawki moto buds, które dostaniecie w prezencie do zakupionego smartfona Motorola edge 50 neo. Zestaw słuchawek wart jest 299 złotych, a żeby go odebrać, to po zakupie wystarczy zarejestrować się na stronie promocji.