Bugatti F.K.P. Hommage – Veyron wraca w formie 1 600 KM!

Bugatti odsłania F.K.P. Hommage – wyjątkowy projekt inspirowany legendarnym Veyronem, z W16 o mocy około 1 600 koni i designem łączącym klasykę z nowoczesnością. Dwadzieścia lat temu Bugatti Veyron z 1 001 koni mechanicznych, prędkością maksymalną powyżej 400 km/h i poziomem wyrafinowania, o jakim wcześniej nikt nie śmiał marzyć – zrewolucjonizował branżę motoryzacyjną, tworząc nową kategorię hiper-GT. Teraz, dzięki programowi Programme Solitaire, Bugatti prezentuje F.K.P. Hommage – wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju samochód-dzieło, który oddaje hołd nie tylko geniuszowi oryginalnego Veyrona, ale też człowiekowi, który sprawił, że ta legenda w ogóle powstała: Prof. Dr. Ferdinandowi Karlowi Piëchowi.

Bugatti F.K.P. Hommage – hołd dla Veyrona, 1 600 KM, luksusowy hipersamochód

Historia Veyrona zaczyna się nie w Molsheim, lecz na… szybkiej kolei w Japonii, gdzie Piëch naszkicował pionierską konfigurację silnika W, który później stał się sercem renesansu Bugatti. Jako przewodniczący Grupy Volkswagen Piëch zademonstrował wcześniej swoją inżynierską błyskotliwość, rozwijając unikalną architekturę silników – od VR6, przez W8 i W12, aż po końcowy wyraz tej filozofii: quad-turbocharged W16. To właśnie dzięki tej konstrukcji Veyron mógł połączyć ekstremalne osiągi z zaskakującą codzienną użytecznością.

Bugatti F.K.P. Hommage przód – charakterystyczny grill i agresywne reflektory

Ewolucja klasyki – technologia 20 lat później

Choć F.K.P. Hommage ma w sobie ducha Veyrona, pod maską nie znajdziemy historycznego silnika z 2005 r. Zamiast tego wykorzystano najwyższy etap rozwoju platformy W16 – 1 600-konny, czteroturbo silnik znany z Bugatti Chiron Super Sport. To właśnie ta jednostka napędowa jako pierwsza przekroczyła granicę 300 mph, realizując niejako tę samą wizję Piëcha dotyczącą prędkości absolutnej. Współczesne turbosprężarki, większe chłodnice i wzmocniona skrzynia biegów sprawiają, że silnik ten jest esencją dwóch dekad postępu technologicznego.

Całkowicie nowe Bugatti F.K.P. Hommage w ekskluzywnym, aerodynamicznym nadwoziu

Z zewnątrz F.K.P. Hommage subtelnie rozwija stylistykę Veyrona: zachowano charakterystyczną pochyloną sylwetkę i opadającą linię pasa, ale każdy detal powierzchni nadwozia został starannie dopracowany. Trójwymiarowy grill w kształcie podkowy, frezowany z litego aluminium, płynnie łączy się z resztą karoserii, większe wloty powietrza dbają o chłodzenie potężnego silnika, a nowoczesne rozmiary felg – 20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu – poprawiają zarówno osiągi, jak i proporcje auta.

Bugatti F.K.P. Hommage tył – aerodynamiczny spoiler i nowoczesny design

Nowoczesne technologie lakiernicze również robią wrażenie: głęboka czerwień złożona z warstw lakieru na bazie aluminium oraz kontrastujący karbon z czarnym, 10-procentowym pigmentem tworzą efekt trójwymiarowej głębi, który zmienia się w zależności od kąta patrzenia. Nowa interpretacja klasycznej dwukolorowej linii wizualnej Veyrona sprawia, że samochód wygląda jakby był jednocześnie z przyszłości i z przeszłości.

Bugatti F.K.P. Hommage – sportowa sylwetka i ikoniczne proporcje

Wnętrze Bugatti F.K.P. Hommage – hołd i indywidualizm

Kabina F.K.P. Hommage to niemal całkowita rewolucja względem niedawnych modeli W16 – choć inspiracje Veyronem są wyraźne. Unikalna, okrągła kierownica nawiązuje do tej z oryginalnego auta, a centralna konsola i tunel środkowy zostały wykonane z litego aluminium. Bugatti wykorzystało też Custom Car Couture – nowoczesne materiały tkane w Paryżu, które stanowią alternatywę dla tradycyjnej skóry i podkreślają luksusowy, ale jednocześnie nowoczesny charakter wnętrza.

Wnętrze Bugatti F.K.P. Hommage – luksus, cyfrowe panele i wykończenie premium

Na desce rozdzielczej znalazł się także wyjątkowy element – zegarek Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon o średnicy 41 mm, osadzony na unikalnej „wyspie” wykończonej techniką polerowania znaną z klasycznych silników Ettore Bugatti. Mechanizm zegarka jest napędzany bezpośrednio z auta dzięki specjalnej, samonakręcającej się gondoli, co jest świadectwem niezwykłego poziomu personalizacji dostępnego w ramach Programme Solitaire.

Kabina Bugatti F.K.P. Hommage – luksusowe materiały i minimalistyczny design

Program Solitaire – sztuka motoryzacji w najczystszej formie

F.K.P. Hommage to druga realizacja programu Programme Solitaire – inicjatywy Bugatti, która pozwala wytwarzać dwa unikatowe, całkowicie spersonalizowane samochody rocznie. Te projekty całkowicie redefiniują stylistykę nadwozia, detale wnętrza i poziom personalizacji – tworząc nie tylko auta, ale dzieła sztuki motoryzacyjnej, które opowiadają własne historie zakorzenione w bogatej spuściźnie marki.

Bugatti F.K.P. Hommage – ergonomiczne siedzenia i detale klasy światowej

Po szczegóły na temat tej motoryzacyjnej perełki odsyłam na stronę producenta: https://www.bugatti.com/. Jeśli znajdziesz czas, zerknij również na inny wybitnie piękny projekt, jakim jest Bugatti Chiron Profilee.