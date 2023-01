Bugatti Chiron Profileé to przepiękne auto, które niestety nie doczekało się produkcji seryjnej i tylko jedna osoba będzie miała możliwość wylicytowania go na aukcji w RM Sotheby’s.

Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu

Już niedługo bo 1 lutego 2023 odbędzie się licytacja w domu aukcyjnym RM Sotheby’s. Czuje w głębi serca jakieś rekordowe kwoty za ten model. Dobrą informacją jest to, że część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu

Czym jest Bugatti Chiron Profileé?

Historia tego modelu jest dość smutna. Początkowo, Bugatii chciało stworzyć bardziej elegancką odmianę Pur Sport, gdyż sami klienci o to zabiegali. Taka specjalna wersja dla bardziej wymagających. Przód auta praktycznie nie zmieniony, jedynie z tyłu zaprojektowano bardziej subtelne skrzydło i całkowicie przeprojektowano zderzak i dyfuzor. Od boku auto wygląda obłędnie i pędzi z prędkością aż 380 km/h. To więc co się stało? Cóż, za szybko wyprzedano wszystkie 60 egzemplarzy Pur Sport i najzwyczajniej w świecie zabrakło czasu i miejsca na Profileé, które miało powstać w aż 30 egzemplarzach.

Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu

To sprawia, że ten model nie tylko ma wspaniały wygląd, ale jest również niepowtarzalny. Pomalowano go w kolorze Argent Atlantique z dodatkami wykonanymi z włókna węglowego, a dolna część karoserii jest w kolorze Blue Royal Carbon. Ponadto, felgi również są jedyne w swoim rodzaju.

Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu

Ale to nie wszystko. Inaczej niż w Veyronie, podczas którego produkcji Bugatti jedynie zmieniało kolorystykę, tak w przypadku limitowanych wersji Chiron jest inaczej. Profileé to co prawda ten sam silnik W16 o pojemności 8 litrów, ale ze zmniejszoną mocą do 1500 KM, czyli mniej niż np. w przypadku Super Sport 300+ czy Centodieci. Ale wciąż pozwala to na przyspieszenie 0-100 km/h w 2.3 sekundy, 0-200 w 5.5 sekundy, natomiast prędkość maksymalna jest o 30km/h większa niż w Pur Sport, czyli wynosi 380 km/h. Ale zmianom został też poddany układ zawieszenia. Sprężyny stały się o 10% twardsze, a tylna oś ma o 50% bardziej wychylone koła, tzw. negative chamber.

Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu Bugatti Chiron Profileé, tajemniczy model, który powstał tylko w jednym egzemplarzu

Jest to wręcz istna maszyna na tor, której nikt tam zapewne nigdy nie zabierze. Ale za to można podziwiać również piękno w środku, gdyż model ten wykonany jest z aż 2500 metrów skóry w kolorze Deep Blue z akcentami Gris Rafale. Ten materiał to tzw. pleciona skóra. Co sądzicie o tym aucie?