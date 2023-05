Był synonimem luksusu. Teraz wraca podbijać serca Polaków

Pamiętam, jak wzdychałem do HTC One – był synonimem luksusu. Przynajmniej dla mnie. Z kolei model Hero był moją pierwszą stycznością z Androidem. Dziś marka wraca by podbijać serca Polaków. Czy model HTC U23 Pro 5G, czyli “prawie flagowiec” sprawi, że wiele osób zdecyduje się na zakup? Przyznam, że parametry i cena sprawiają, że marka może faktycznie zrobić spore zamieszanie na rynku.

W pewnym momencie “coś poszło nie tak”. Marka przeszła w ręce Google, co według mnie, nie było dobrą decyzją. HTC przestało być marką premium i tworzyło głównie jakieś budżetowe modele smartfonów, których nikt tak naprawdę nie pamięta. Fakt, może gdzieś tam leżały na półkach w sklepach i ktoś się decydował na takie telefony – głównie ze względu na cenę, ale to nie było już to HTC, które pamiętałem i do której wzdychałem.

Wczoraj pojawiło się jednak światełko w tunelu, bowiem został zaprezentowany model HTC U23 Pro 5G. Oczywiście, nie oszukujmy się – Samsung, Xiaomi czy Motorola ze swoimi flagowcami “mogą spać spokojnie”, aczkolwiek wydaje mi się, że tajwańskie przedsiębiorstwo może z tym modelem podebrać sporo klientów. Może nie tych, którzy kupują topowe modele, ale tych zainteresowanych średnią i ewentualnie wyższą półką – owszem.

HTC One był synonimem luksusu. Czy HTC U23 Pro 5G odbuduje świetność marki?

Jeśli chodzi o design (o specyfikacji za chwilkę), wydaje mi się, że marka sprostała zadaniu. HTC U23 Pro 5G wygląda bardzo dobrze, a przecież wielu klientów “kupuje oczami”, dlatego też stwierdzam śmiało – elegancki, luksusowy wręcz. Ładne ramki boczne, przyjemne wersje kolorystyczne, przód wypełniony praktycznie w całości przez ekran. Sporo osób powinno skusić się na ten model.

Jeśli chodzi o specyfikację, mamy do czynienia raczej ze średniakiem, niż flagowcem, ale zagłębiając się bardziej można śmiało stwierdzić – wydajność powinna stać na wysokim poziomie. Dlaczego? Przede wszystkim mamy do dyspozycji procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 oraz 12 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nasze dane, producent udostępnił nośnik o pojemności 256 GB. HTC U23 Pro 5G został również wyposażony w duży, 6,7-calowy ekran OLED. Całe szczęście, rozdzielczość wynosić będzie 2400 x 1080 pikseli. Co ciekawe, atutem będzie odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Plus za cztery kamery. Główny aparat ma matrycę 108MP ze wsparciem OIS i jasność f/1.7. Pozostałe to 8-megapikselowy ultraszeroki, 5-megapikselowy aparat makro, a także 2-megapikselowy aparat wyposażony w czujnik głębi. Dodam jeszcze, że bateria oferuje 4600 mAh. Będziemy mogli ładować ją z wykorzystaniem 30W ładowarki. Ewentualnie jest opcja ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W.

HTC U23 Pro 5G. Cena i dostępność w Polsce

Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Coffee Black oraz Show White. Producent wycenił go na 2599 zł. Można go kupić między innymi w Media Expert. Jeśli wybierzecie natomiast zakup za pośrednictwem sklepu HTC (do 4 czerwca), otrzymacie słuchawki True Wireless Earbuds Plus.

