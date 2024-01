Gigant z Cupertino oficjalnie zapowiedział moment, kiedy okulary VR trafią do sprzedaży! Jaka będzie cena Apple Vision Pro i jakie funkcje zaoferuje? Wiemy, że okulary rozszerzonej rzeczywistości trafią do sklepów 2 lutego, a 19 stycznia ruszy przedsprzedaż najnowszego urządzenia kalifornijskiej firmy technologicznej.

Wiemy, kiedy Apple Vision Pro trafi do sprzedaży

Apple oficjalnie zapowiedziało start sprzedaży swoich pierwszych okularów rozszerzonej rzeczywistości. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie kalifornijskiego giganta, przedsprzedaż urządzenia ruszy 19 stycznia, a same okulary będzie można zamawiać i kupować w sklepach stacjonarnych już 2 lutego! Haczyk jest jednak taki, że na ten moment zakupy będą możliwe jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Cena Apple Vision Pro! Gigant oficjalnie potwierdza dostępność i funkcje Fot. Apple Cena Apple Vision Pro! Gigant oficjalnie potwierdza dostępność i funkcje Fot. Apple Cena Apple Vision Pro! Gigant oficjalnie potwierdza dostępność i funkcje Fot. Apple

Przeczytaj także: Apple Watch czeka rewolucja. Nowy design i rozwiązania w 2024 roku

Apple Vision Pro mają być rewolucyjnym urządzeniem, który pozwoli nie tylko na nowy wymiar pracy, ale także rozrywki, czy wspomnień. Zestaw będzie łączył ze sobą świat rzeczywisty z wirtualnym, co ma dać zupełnie nowe odczucia znane jak dotąd z filmów fantasty. Vision Pro będzie pracować na nowym systemie o nazwie VisionOS, z którymi kompatybilne będą aplikacje z iOS i iPadOS.

Kiedy Apple Vision Pro? Oficjalna cena, funkcje, data sprzedaży Fot. Apple Kiedy Apple Vision Pro? Oficjalna cena, funkcje, data sprzedaży Fot. Apple

Nowy gracz na rynku wirtualnej rzeczywistości

Okulary Apple Vision Pro będą wspierać takie aplikacje jak Microsoft 365 czy Slack, które wykorzystywane są w pracy. Ma to wpłynąć na produktywność, a łatwe połączenie z Magic Keyboard i Magic Trackpad zagwarantuje komfortową pracę. W kwestii rozrywki też nie będzie na co narzekać, ponieważ jak twierdzi Apple, Vision Pro będą miały większe zagęszczenie pikseli (łącznie 23 miliony pikseli, ekrany micro-OLED) na każdym oku niż telewizor 4K. Zestaw VR będzie oczywiście wspierał wszystkie popularne serwisy streamingowe. Wszystko to na “ekranie wspierającym HDR i o przekątnej ponad 100-cali”.

Dostęp do oferty Apple Arcade sprawi, że użytkownik będzie mogł grać także w najlepsze tytuły mobilne. Oglądanie zdjęć czy filmów rodzinnych odblokuje zupełnie nowy poziom wspomnień. Na wyposażeniu będzie m.in. dźwięk Spatial Audio, FaceTime z avatarem Persona, nowy system odblokowywania Optic ID, zaawansowany system śledzenia źrenic, czy system EyeSight, który sprawia, że okulary stają się przejrzyste, kiedy do użytkownika podejdzie osoba.

Kiedy Apple Vision Pro? Oficjalna cena, funkcje, data sprzedaży Fot. Apple

Cena Apple Vision Pro nie będzie niska

Apple wyceniło zestaw Vision Pro na 3,499 USD (ok. 14 tys. złotych) z dyskiem 256 GB i będzie dostępny tylko na terenie USA. Do zestawu VR będzie można zamówić dodatkowe szkła ZEISS. W zależności od rodzaju szkieł ich cena będzie wynosić 99 USD (ok. 400 zł) i 149 USD (ok. 600 zł).

Kiedy Apple Vision Pro? Oficjalna cena, funkcje, data sprzedaży Fot. Apple

Źródło: Apple