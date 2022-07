Walka na szczycie wagi lekkiej odbędzie się na UFC 280 już 22 października w Abu Dhabi. Charles Oliveira podejmie w klatce Islama Makhacheva.

„Da Bronx” wróci na tron? Charles Oliveira przed trudnym zadaniem

Charles Oliveira będzie miał szanse do „zrehabilitowania się” i odzyskania pasa. Pomimo tego, że jest na szczycie rankingu kategorii lekkiej, swój pas stracił w kuriozalnych okolicznościach. Przed jego ostatnim starciem z Justinem Gaethje na początku roku, zawodnik z Brazylii nie zrobił ustalonego limitu wagowego. Do walki doszło, jednak UFC pozbawiło „Da Bronxa” pasa mistrzowskiego. „Wpadka” na ważeniu nie afektowała na dyspozycji Oliveiry, który już w pierwszej rundzie pokonał Gaethjego. Było to jego 11 zwycięstwo z rzędu.

Islam Makhachev przed wielką szansą

Makhachev to przyjaciel legendy UFC – Khabiba Nurmagomedova. Po dziesięciu wygranych z rzędu organizacja zgodziła się by Rosjanin mógł zawalczyć o pas wagi lekkiej. Islam ma na swoim koncie zwycięstwa z takimi zawodnikami jak Dan Hooker, Thiago Moises czy Drew Dober. W ostatnim swoim występie pokonał w pierwszej rundzie Bobbiego Greena, który zastąpił kontuzjowanego Beneila Dariusha.

Dla obu zawodników będzie to ogromne wyzwanie, gdyż obaj są najbardziej cenionymi grapplerami w kategorii lekkiej. Oliveira to mistrz brazylijskiego jiu jitsu, zaś Islam to protegowany najlepszego zapaśnika ostatnich lat w UFC – Khabiba Nurmagomedova. Rosjanin posiada doskonałe umiejętności parterowe, co udowadniał w wielu starciach.

Walka planowana jest na galę UFC 280 w Abu Dhabi, 22 października.

