Fani internetowych randek mają okazję na zdobycie popularnej aplikacji w wariancie premium. Jeśli chcesz Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo wystarczy, że kupisz flagowy telefon marki Huawei. Fajna opcja, jeśli planujesz zmianę smartfona.

Sprawa wygląda tak. Jeśli akurat poszukujesz nowego telefonu, a konkretniej – ma to być flagowiec z dobrym aparatem, powinieneś zwrócić uwagę na Huawei P60 Pro. Model ten kosztuje około 5000 – 5500 zł (sprawdź jego cenę na Ceneo.pl). Oferuje topowe parametry, a recenzje wielu dziennikarzy mówią jedno – to świetny smartfon fotograficzny. Z resztą, Huawei z tego słynie. Szkoda tylko, że ma problem z Google, dlatego dostęp do Sklepu Play jest trochę ograniczony. Tak czy inaczej, da się z niego korzystać wybierając okrężną drogę, która wcale nie jest taka skomplikowana jak mogłoby się wydawać.

Chcesz Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo? Jest na to sposób

Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo, a do tego 200 GB w chmurze HUAWEI na 3 miesiące

Jak zdobyć Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo? To proste. Oczywiście. Najpierw musisz kupić smartfon. Następnie wchodzisz w AppGallery (odpowiednik Sklepu Play). Kolejnym krokiem jest przejście do sekcji “Prezenty”, która wyświetla się w aplikacji sklepowej. Ostatecznie kilka klików (w tym zapoznanie się z regulaminem) i już możesz randkować. Aha, nie za pomnij zrobić sobie fajnych fotek – w sumie smartfon idealny do tego typu działania już masz.

Warto jeszcze wspomnieć o trzymiesięcznym bonusie w postaci 200 GB w chmurze HUAWEI. Czy warto? Sam nie wiem. Z jednej strony OK, dostajesz sporo dodatkowego miejsca na pliki, z drugiej jednak oczywiście po tym okresie trzeba będzie zapłacić – to oczywiste. Musisz przeanalizować czy będzie to dobry wybór. A może lepiej skorzystać z oferty innego dostawcy? Na rynku jest ich sporo. Mam na myśli Dropbox, Google Cloud, OneDrive i tak dalej.

Chcesz Tinder Plus na 6 MIESIĘCY za darmo? Kup Smartfon Huawei P60 Pro w kolorze perłowej bieli

Huawei P60 Pro – warto?

Miałem okazję oglądać ten telefon podczas premiery i jeśli chodzi o design – nie mam mu nic do zarzucenia. Szczególnie przypadła mi do gustu ta wersja z masą perłową. Najciekawsze jest to, że nie ma dwóch takich samych “plecków” w przypadku tego wariantu. Każda jest inna! Oczywiście, odmiana ciemna również jest ładna, ale już nie tak atrakcyjna jak opcja biała. To znaczy, perłowa.

Masz chęć zdobyć Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo? Wystarczy, że kupisz Smartfon Huawei P60 Pro w odmianie czarnej.

W przypadku podzespołów, mamy do czynienia z topowym sprzętem. Mam na myśli 6,67-calowy ekran OLED oferujący rozdzielczość 2700 x 1220 pikseli. Producent zastosował również procesor Snapdeagon 8+ Gen 1, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na nasze dane oraz, jak już wspominałem, topowe obiektywy: 48 MP + 13 MP +48 MP. Na froncie natomiast zainstalowano obiektyw 13 MP do selfie. Bateria o pojemności 4815 mAh powinna wystarczyć na cały dzień działania. Ewentualnie macie ładowarkę, która potrafi ładować smartfon z mocą 88 W. Czego mi w nim brakuje? Oczywiście, łatwego dostępu do Sklepu Play, a także między innymi dostępu do sieci 5G. Oprócz tego mamy naprawdę flagowy sprzęt, który powinien Wam się spodobać w każdym calu.