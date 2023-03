Huawei z kolejną premierą nie tylko smartfonu P60 Pro

Już 9 maja w Monachium zostaną zaprezentowane nowe urządzenia marki Huawei, które mieliśmy okazję bliżej poznać podczas dzisiejszej prezentacji w Chinach.

Poznamy dwa nowe smartfony, czyli P60 Pro, czyli następca testowanego przez nas P50 Pro, który ma być smartfonem przeznaczonym przede wszystkim dla entuzjastów fotografii. Za doznania fotograficzne odpowiadać ma 48-megapikselowy teleobiektyw, który zapewnia 3,5 krotny zoom optyczny, a także jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Pozostała część specyfikacji również nie prezentuje się źle.

Za serce smartfonu odpowiadać ma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 6,67 calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ wykonany w technologii LTPO, która pozwala na dynamiczną zmianę rozdzielczości w zależności od tego do czego aktualnie wykorzystujemy urządzenie. Bateria ma mieć pojemność 4815 mAh i uzupełnimy ja ładowanie przewodowym o mocy 88W oraz bezprzewodowym 50W. Poza tym smartfon ma oferować wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68, czytnik linii papilarnych w ekranie, nawigację satelitarną, NFC.

Drugim smartfonem ma być Huawei Mate X3, a więc propozycja składanego smartfonu z identycznym procesorem jak P60 Pro w towarzystwie 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5. Będziemy wybierać spośród dwóch dostępnych pojemności pamięci wewnętrznej: 256 oraz 512 GB. Wyświetlacz ma mierzyć 7,85 cala i mieć rozdzielczość 2496 na 2224 pikseli. Ekran ma być wykonany w technologii LTPO OLED i ma dysponować odświeżaniem 120 Hz. Jak w przypadku wyżej omówionego urządzenia, nie zabrakło łączności satelitarnej, szybkiego ładowania bezprzewodowego 50W, ale za to będziemy musieli się pogodzić z wolniejszym, bo 66W ładowaniu po kablu.

Huawei chce zaprezentować nowy smartwatch

Nowym smartwatchem ma być Watch Ultimate, który ma posiadać obudowę wykonaną ze stopu cyrkonu. Jest to materiał, który cechuje się wysoką odpornością na uderzenia oraz pęknięcia, co dowodzi 4 razy większa wytrzymałość w porównaniu ze stalą. Z zegarkiem na ręce będziemy mogli nurkować na głębokości do 100 metrów, a samo urządzenie na tej głębokości ma wytrzymać nawet 24 godziny. Wyświetlacz posiada odświeżanie 60 Hz i może osiągnąć jasność do 1000 nitów. Poza tym posiada 1,5 cala i jest wykonany w technologii AMOLED LTPO. Urządzenia na baterii ma wytrzymać nawet 14 bez konieczności szukania źródła prądu. Gdy już takie znajdziemy, powinno wystarczyć około 60 minut, aby naładować zegarek od 0 do 100%.

Huawei odsłania kolejne zabawki. Tym razem słuchawki

Słuchawki mają być przeznaczone dla entuzjastów piękna muzyki oraz niebanalnego i opływowego designu. Podobnie jak Huawei Freebuds 5i mają posiadać kodek LDAC, a także wpierać system gestów, który w mojej ocenie sprawdził się genialnie. Słuchawki pozwolą także na kontynuowanie zanurzania się w muzyce podczas testu, dzięki certyfikatowi IP54, a wykorzystując ich pełną pojemność baterii, a także dołączonego etui będziemy w stanie odtwarzać muzykę przez nawet 30 godzin.

Ostatnią nowością ma być nowy laptop

nowy mateboox x pro

Huawei MateBook X Pro, bo tak dokładnie ma się nazywać nowy, estetyczny, lekki oraz ultrasmukły laptop, który odda nam do dyspozycji procesor Intel Core 12 generacji, czy chociażby ekran z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Poza tym ekran ma posiadać rozdzielczość 3120 na 2080 pikseli. Laptop ma być wyposażony w 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5, a pomocny przede wszystkim w pracy biurowej ma być wielodotykowy gładzik.

