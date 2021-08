Chiński satelita trafiony rosyjskim pociskiem sprzed ponad dwóch dekad

W ubiegłym roku media obiegła informacja o rozwalonym chińskim satelicie Yunhai 1-02. Okazuje się, że za zniszczenie satelity odpowiada rosyjska rakieta, która została wystrzelona 24 lata wcześniej, takie informacje podali amerykanie. Chiński satelita zdaje się w dalszym ciągu nadawać!

Chiński satelita Yunhai 1-02 zniszczony przez rosyjską rakietę

Satelita Yunhai 1-02 na orbitę trafił w 2019 roku. Niestety, po półtora roku od wystrzelenia maszyny w kosmos, pojawiła się informacja mówiąca o tym, że satelita uległ uszkodzeniu. Podali ją przedstawiciele 18th Space Control Squadron, czyli organu odpowiedzialnego za wykrywanie, śledzenie i identyfikacje obiektów poruszających się po orbicie okołoziemskiej. Do tej pory nie było wiadomo, co tak naprawdę przytrafiło się chińskiemu satelicie Yunhai 1-02.

Tajemnicę uszkodzenia satelity Yunhai 1-02 odkrył astronom Jonathan McDowell z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian w Cambrige. Według naukowca za zniszczenie satelity odpowiedzialne są szczątki rosyjskiej rakiety, która wystrzelona została w kosmos w 1996 roku! Według danych znalezionych w katalogu Space-Track elementy te pochodzą z rakiety Zenit-2, która wystrzeliła rosyjskiego satelitę szpiegowskiego Tselina-2.

Satelita Yunhai 1-02 został zniszczony przez rosyjską rakietę wystrzeloną w 1996 roku! (zdjęcie podglądowe)

Bliskie spotkanie nie zniszczyło chińskiego satelity?

Jak podaje Jonathan McDowell obiekt 48078, 1996-051Q miał szerokość w granicach od 10 do 50 centymetrów. Pochodził on z rakiety Zenit-2, która wprowadziła na orbitę okołoziemską rosyjskiego satelitę szpiegowskiego Tselina-2. Rakietę tę wystrzelono we wrześniu 1996 roku. Według astrofizyka obiekt 48078, 1996-051Q jest jednym z ośmiu fragmentów rakiety, który śledzono od wielu lat. Okazuje się, że 48078, 1996-051Q i Yunhai 1-02 zbliżyły się do siebie na niebezpieczną odległość ok. 1 km 18 marca o godzinie 7:41 GTM. To właśnie wtedy, według 18SPCS chiński satelita uległ zniszczeniu.

Po kolizji wykryto ponad 37 nowych obiektów, jednak ich liczba może być znacznie większa. Co ciekawe, okazuje się, że chiński satelita Yunhai 1-02 nie przestał nadawać. Amatorskie systemy śledzenia wciąż wykrywają jego sygnał, jednak stanu satelity nie znamy. Nie wiadomo czy jest on na tyle sprawny, by wykonywać czynność dla których trafił na orbitę. Kolizja chińskiego satelity potwierdza wielki problem kosmicznych śmieci, które zbierają się na orbicie naszej planety.