Ciepło lata w środku zimy? Z tymi produktami to możliwe

Masz dość tej smutnej pogody, która zabiera radość z życia? Chcesz poczuć ciepło lata w środku zimy? W sieci sklepów Lidl Polska trwa tydzień w stylu iberyjskim, który przybliży cię do upalnych dni i przypomni ci promienie letniego słońca!

Hiszpania i Portugalia na talerzu

Mroźna zima staje się łagodniejsza, zwłaszcza wtedy, gdy Lidl Polska przenosi nas w ciepłe rejony Hiszpanii i Portugalii. W sieci sklepów trwa właśnie tydzień w stylu iberyjskim, obfitujący w pożywne hiszpańskie szynki, kolorowe tapas i orzeźwiające gazpacho. Poczuj hiszpańskie i portugalskie klimaty!

Gorące lato w środku zimy? Z tymi produktami to możliwe!

Tapas, czyli hiszpańska tradycja podawania przekąsek, staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Surowe szynki, wyraziste kiełbasy, czy pyszne oliwki podane na chlebie z aromatyczną oliwą to świetna przystawka, która doskonale sprawdzi się na przyjęciach dla większej liczby osób, będąc idealnym uzupełnieniem do napojów. Tapas to doskonały początek podróży kulinarnej do świata smaków iberyjskich.

Poczuj ciepło lata w zimowe dni z Lidlem

W ramach tygodnia w stylu iberyjskim, oferowana jest szeroka gama produktów, w tym tradycyjne chorizo w plastrach o wyrazistym smaku, małe kiełbaski wieprzowe minifuet lub minichorizo oraz jamón serrano – rodzaj surowej, podsuszonej szynki górskiej.

Gazpacho, kultowa zupa na zimno, dostępna jest w sklepach w supercenie. Głęboki, warzywny smak i piękny pomarańczowy kolor dodadzą barw nawet szarym, styczniowym dniom. Dla miłośników słodkich smaków, sieć sklepów oferuje mrożone churros oraz deser flan, podobny do panna cotty, tradycyjnie przygotowywany na bazie jajek, mleka i cukru.

Jeśli poszukujesz kulinarnych inspiracji, sprawdź przepisy Kingi Paruzel na Tapas – kanapki w stylu hiszpańskim na 3 sposoby, które przygotujesz w zaledwie 15 minut. Przepisy dostępne są w Kuchni Lidla.

Źródło: opr. wł./info. prasowe