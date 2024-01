Lidl i WOŚP grają razem! Biegnij na zakupy by pomóc

Finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli nie miałeś jeszcze okazji wesprzeć tej szlachetnej sprawy, to możesz tego dokonać robiąc zakupy w sieci Lidl Polska, która gra z WOŚP. Mija już 15 lat od początku wsparcia sieci sklepów dla fundacji Jurka Owsiaka!

Finał WOŚP już za kilka dni. Dołóż swoją cegiełkę

28 stycznia odbędzie się 32. edycja tego wyjątkowego wydarzenia charytatywnego, a sieć Lidl od lat aktywnie uczestniczy w jego organizacji. Już od 15 lat Lidl Polska wprowadza do swojej oferty wiele gadżetów z logotypem Finału WOŚP, a wpływy ze sprzedaży i innych form wsparcia zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Do 28 stycznia klienci sklepów, przy zakupach za min. 50 złotych, mogą wesprzeć konto 32. Finału WOŚP za pośrednictwem terminali płatniczych, wybierając jedną z czterech kwot donacji: 5, 10, 20 lub 32 zł.

Wyjątkowa oferta w sklepach

W styczniu do oferty związanej z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyły musli One Day More (15,99 zł/400 g/1 opak.), dostępne w trzech smakach: truskawki, czekolada mleczna i czerwona porzeczka, musli proteinowe z chrupkami grochowymi, orzeszkami ziemnymi i bananami, oraz musli odpornościowe z truskawkami i czarnymi porzeczkami. Produkty te, ozdobione logo 32. Finału WOŚP, można znaleźć łatwo na półkach sieci sklepów Lidl Polska.

Musli One Day More, dostępne w trzech smakach, bierze udział w grze z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Dla najmłodszych fanów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sieć przygotowała specjalną ofertę, obejmującą edukacyjne puzzle Czuczu (15,99 zł/zestaw), ekologiczne gry Muduko (22,99 zł/zestaw), eko-klocki Małych Geniuszy (16,99 zł/zestaw) oraz kolorowanki z naklejkami (7,99 zł/1 szt.). To nie tylko oferta rozrywkowa, ale także doskonała okazja do przekazywania wartości i chęci niesienia pomocy w tak ważnych wydarzeniach jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wśród produktów dla najmłodszych znajdziemy m.in. puzzle CzuCzu

W ofercie dostępne są również stylowe koszulki damskie i męskie (49,99 zł/1 szt.), skarpetki (24,99 zł/1 szt.) oraz praktyczne materiałowe torby (32,99 zł/1 szt.). W ofercie znajdują się także akcesoria, takie jak długopisy (6,99 zł/1 szt.), trójdzielne kalendarze na nowy rok (29,99 zł/1 szt.) lub w formie książkowej (16,99 zł/1 szt.) oraz magnesy na lodówkę (14,99 zł/1 szt.). Wszystkie te produkty oznaczone są grafikami tegorocznego wydarzenia.

Torby, t-shirty czy inne akcesoria dostępne z logiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dostępne są w sieci sklepów.

Co więcej, na Allegro można wziąć udział w licznych i wyjątkowych aukcjach, z których dochód zostanie w całości przekazany na cele tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie Lidl Polska dostępne są m.in. takie przedmioty jak koszulka z motywem Szkoły Pełnej Talentów z autografem Roberta Lewandowskiego oraz podwójne zaproszenie na wyjątkową kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie.

