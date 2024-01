Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Lidl ma pomysł

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka, a sieć sklepów Lidl przygotowała wyjątkowe oferty, pozwalając każdemu wyrazić wdzięczność i troskę o najbliższych seniorów. Oferty są dostępne od 15 stycznia, więc macie czas, aby kupić ciekawy prezent dla ukochanych dziadków.

Dzień Babci i Dziadka w ten weekend. Kupuj prezenty z Lidlem

W tym okresie, kiedy czas z najbliższymi jest na wagę złota, sieć sklepów zachęca do spędzenia tych dni z babcią i dziadkiem. W ofercie znalazły się propozycje relaksu, takie jak masażer Shiatsu marki Silvercrest, dostępny za jedyne 99 zł za zestaw. Masażer ma być dostępny od 15 do 17 stycznia. Kolejną propozycją jest pistolet do masażu VitalMaxx, który z aplikacją można nabyć za 159 zł (z rabatem 20 zł). Od 20 stycznia dostępna będzie także poduszka do masażu Shiatsu za 69,50 zł, świetna do łagodzenia bólu pleców, szyi i karku.

Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym?Masażer. Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Pistolet do masażu.

Dla tych, którzy dbają o zdrowie seniorów, sieć sklepów proponuje ciśnieniomierze naramienne (69,90 zł) i nadgarstkowe (49,99 zł), a także wzmacniacz słuchu Sanitas (39,99 zł). Wzmacniacz pozwala wzmocnić dźwięk nawet do 40 dB, a maksymalna głośność otoczenia może osiągnąć nawet 128 dB. To wartościowe prezenty wspierające zdrowie i samopoczucie najbliższych. Należy jednak pamiętać, że są to wyroby medyczne, z których trzeba korzystać zgodnie z instrukcją.

Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Ciśnieniomierz naramienny. Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Ciśnieniomierz nadgarstkowy.

Ułatwienie codziennych zakupów dla dziadków to funkcjonalny wózek na zakupy o pojemności 30 l, dostępny od 15 stycznia za 39,99 zł. To praktyczne rozwiązanie ułatwiające przechowywanie i transport zakupów.

Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Wózek na zakupy.

Coś dla ciała i dla zagłębiania pasji

Dla dziadków, którzy dbają o swój wygląd, firma proponuje maszynkę 5w1 do włosów i brody marki Silvercrest, dostępną od poniedziałku do środy za 79,90 zł, a dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus – za jedyne 39,95 zł. Dla pasjonujących się szyciem babć warto wybrać elektroniczną maszynę do szycia Singer za 499 zł (z 44% zniżką), dostępną na stronie internetowej sklepu.

Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Maszynka 5w1 Silvercrest.

Rozumiejąc, że czas emerytury to okres odkrywania nowych pasji, sieć sklepów wprowadza od 18 stycznia urządzenia marki Parkside, takie jak akumulatorowa szlifierka (99 zł), wiertarko-wkrętarka (79,90 zł), akumulatorowa polerka (99 zł) czy piła ręczna 12 V (129 zł). To idealne narzędzia dla dziadków ceniących majsterkowanie. Warto jednak zaznaczyć, że urządzenia te nie posiadają akumulatorów i ładowarek.

Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Akumulatorowa szlifierka. Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Piła ręczna 12 V. Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Akumulatorowa polerka. Dzień Babci i Dziadka za rogiem. Co kupić ukochanym? Wiertarko-wkrętarka

W ofercie dostępne są również akcesoria z okolicznościowymi grafikami, takie jak skarpetki, rękawice kuchenne, poduszki czy kubki. Różnorodność pomysłów sprawi, że każdy znajdzie coś wyjątkowego dla swoich najbliższych.

