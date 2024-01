Bezpieczne ferie. Lidl przygotował akcesoria do auta. Musisz je mieć!

Zbliżają się ferie, a to dla wielu z nas oznacza wyjazdy. Dlatego też Lidl chcąc zapewnić bezpieczne ferie, przygotował ofertę ciekawych akcesoriów do auta, które pomogą nam w najbardziej nieoczekiwanych momentach i zadbać o sprawność naszego samochodu.

Bezpieczne ferie z Lidlem

Odpowiednie przygotowanie samochodu jest kluczowe, jeśli chcemy bezpiecznie dojechać do miejsca docelowego. Tym sposobem unikniemy stresu związanego z awariami, dlatego też sieć marketów Lild przygotowała ofertę z akcesoriami samochodowymi, dzięki którym nasz wyjazd będzie bezpieczny. Co takiego znajdziemy w ofercie sklepu od 11 stycznia? Wiele ciekawych rzeczy!

Akcesoria, które pomogą nam przygotować auto do podróży

Cyfrowy manometr do opon to urządzenie, które może okazać się wybawieniem w wielu sytuacjach. W cenie 29,99 zł za sztukę otrzymujemy nie tylko gadżet służący do pomiaru ciśnienia w naszych oponach, ale posłuży również jako latarka, młotek, miernik do głębokości bieżnika, czy w ekstremalnych sytuacjach jako nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Niektórzy własnoręcznie wymieniają także olej, dlatego też w ofercie sieci Lidl znajdzie się specjalna pompa wymiany oleju w cenie 79,90 zł. W zestawie znajdują się także wąż zasysający, odpływowy oraz dwa zaciski podłączeniowe.

Cyfrowy manometr do opon sprawdzi nie tylko ciśnienie, ale posłuży także za młotek, latarkę, miernik bieżnika czy nóż do pasów bezpieczeństwa. Jego cena to 29,99 zł. Fot. mat. prasowe

W czasie wysokich mrozów samochód po prostu może odmówić posłuszeństwa i po długi postoju po prostu nie odpalić, dlatego też warto wyposażyć się prostownik do akumulatorów samochodowych, który od 11 stycznia będzie dostępny w cenie 49,90 złotych w sieci Lidl. Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LED informujący m.in. o stanie ładowania czy wartości napięcia. Prostownik działa przy akumulatorach o pojemności 6 V oraz 12 V. W ofercie znajdzie się także urządzenie rozruchowe z powerbankiem w cenie 229 złotych. Uniwersalność tego urządzenia potwierdzi fakt, że odpali ono nie tylko auto, ale naładuje także telefon lub inne urządzenie zasilane złączem USB-C.

Urządzenie rozruchowe zostało wycenione na 229 zł. Fot. mat. prasowe Koszt prostownika to 49,90 złotych za sztukę. Fot. mat. prasowe

Skrobanie szyb to niezbyt przyjemna praca, dlatego też w sieci Lidl od czwartku, tj. 11 grudnia, znajdziemy termiczną osłonę na szybę w cenie 11,99 złotych za sztukę. Dostępny będzie także zestaw do czyszczenia szyb, w skład którego wchodzą dwie nakładki z mikrofibry oraz skrobaczka do lodu. Ten został wyceniony na 14,99 zł/zestaw. Jeśli tego było mało, to w sklepie będzie można kupić także klucz dynamometryczny (119 zł/zestaw) z przedłużką 125 mm i nasadkami 17, 19 i 21 mm, który będzie można schować w torbie do bagażnika dostępnej w cenie 29,99 zł, która została wyposażona w elastyczne szlufki na puszki, butelki, tubki i narzędzia.

Termiczna osłona na szybę to koszt 11,99 złotych za sztukę. Fot. mat. prasowe Zestaw do czyszczenia szyb wyceniono na 14,99 złotych. Fot. mat. prasowe Torba z wieloma przegródkami to koszt 29,99 złotych. Fot. Lidl Klucz dynamometryczny z kilkoma nasadkami wyceniono na 119 złotych. Fot. Lidl

Wszystkie produkty trafią do sieci sklepów Lidl Polska 11 grudnia, a niektóre z nich będą dostępne także w sklepie online. Zadbaj o bezpieczne ferie i komfortowo dojedź do celu.

Źródło: opr. wł./ info. prasowe