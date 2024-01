Znam cennik Skoda Scala 2024. Jak myślisz, ile kosztuje?

Pojawił się nowy cennik Skoda Scala 2024. Auto przeszło lifting, może mieć opcjonalnie reflektory TOP LED Matrix oraz wiele dodatków, które znaliśmy dotychczas z topowych modeli czeskiego producenta. Niestety, wraz z rozwojem technologii, pojawiły się też nowe, niekoniecznie bardziej atrakcyjne ceny. Ile kosztuje nowa Scala? Cóż, sam zobacz.

Znam cennik Skoda Scala 2024. Hatchback jest dużo droższy

Raczej nikt nie spodziewał się obniżki cen. Nawet pomimo tego, że Skoda już na początku roku poinformowała o akcji… “wyprzedaż rocznika 2024”. Trochę to zabawne, ale skoro ktoś miał taką wizję na reklamę to czemu nie. Dawno temu testowaliśmy Scalę Monte Carlo – przyjemny samochód, aczkolwiek ta wersja wyposażenia to w pewnym stopniu przerost formy nad treścią. W innych wariantach Scala to taki rozsądny hatchback. O ile można tak o nim powiedzieć. Dziś pojawił się polski cennik Skoda Scala 2024. Niestety, nie mam dobrych wiadomości dla osób, które chcą zakupić ten model.

Scala i Kamiq zostały odświeżone

Rozwój nowych technologii – także tych w motoryzacji – wymusza na producentach stałe wprowadzanie ulepszeń w swoich samochodach. Dlatego też tak często otrzymujemy aktualizacje modelowe, liftingi czy nowe generacje. W tym przypadku, a mowa o Skodzie Scala i jej bracie – crossoverze, czyli Kamiq mówimy o powiewie świeżości. Auta zostały delikatnie zmodyfikowane pod kątem designu. Producent zdecydował się na przeprojektowanie reflektorów, zderzaków i grilla. Wykorzystano inne, jak to teraz ekologicznie się mówi – zrównoważone materiały. Oczywiście, pojawiły się ulepszone systemy wspomagania, co przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących.

Warto również wspomnieć o nowych wersjach wyposażenia. Teraz mamy do wyboru Essence, Selection oraz znaną już Monte Carlo. Rzecz jasna możemy wybierać pośród różnych wariantów kolorystycznych oraz pakietów opcjonalnych. Przyjrzyjmy się temu, co klient otrzymuje w standardzie. Jest to między innymi asystent pasa ruchu, asystent kontrolujący nasz odstęp z funkcją awaryjnego hamowania. Jest też system pomagający nam podczas ruszania ze wzniesienia oraz system, który rozpoznaje znaki drogowe. W podstawie, a więc w wersji Essence otrzymujemy 8-calowy wyświetlacz cyfrowy oraz 8,25-calowy ekran systemu info-rozrywki.

Jeśli zdecydujecie się na wariant wyżej, a więc Selection, możecie liczyć na tempomat, dwustrefową klimatyzację automatyczną, dodatkowe głośniki (4 sztuki) oraz skórzana kierownicę wielofunkcyjną. Najlepiej (co raczej nikogo nie dziwi) wypada wersja Monte Carlo. Wtedy w standardzie zyskujemy panoramiczny dach, wspomniane już reflektory full LED Matrix, oświetlenie Ambiente w dwóch barwach czy pakiet Sunset, czyli nic innego jak przyciemniane szyby.

Silniki w nowej Skodzie Scala i Kamiq 2024

Domyślam się, że nikt nie oczekuje mocnych silników po tych modelach. Szczególnie, że przecież nowa generacja Superba ma zaledwie 1.5 pod maską. Tak czy inaczej, zarówno Scala jak i Kamiq moją być sprzedawane z 5-biegowym i 6-biegowym manualem oraz 7-biegowym automatem DSG. Wszystko, rzecz jasna, zależy od wariantu, jaki wybierzemy. Gama silnikowa to przede wszystkim trzy benzynowe TSI. Najbardziej podstawowa jednostka trzycylindrowa 1.0 TSI generuje 95 KM i współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną. Później mamy 1.0 TSI 115 KM z 6-biegowym manualem lub 7-biegowym DSG. Królem jest czterocylindrowe 1.5 TSI, które generuje 150 KM. Ten motor również może współpracować z manualem i automatem.

Nowy cennik Skoda Scala 2024 i Kamiq. Jest drożej

Dobrze, czas przyjrzeć się cennikowi, jaki oferuje Skoda Scala na rok 2024. Otwiera go wspomniana wersja Essence i silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM, który współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną. Ile kosztuje takie auto? 87 200 zł. W ubiegłym roku Scala z 1.0 TSI w wersji Active była wyceniona na 80 800 zł. Cennik zamyka – nic odkrywczego – topowy wariant Monte Carlo z 1.5 TSI i 7-biegowym DSG. Jeśli zażyczycie sobie takie auto, musicie spodziewać się wydatku na poziomie 128 700 zł. W ubiegłym roku taki model kosztował 116 250 zł. Szczegóły na temat wyposażenia i cen znajdziecie klikając tutaj.