Wiem ile kosztuje Superb Combi 2024 z dieslem i benzyną!

Właśnie trafiła do cennika nowa “królowa polskich dróg”. Obiekt westchnień i marzeń wszystkich przedstawicieli handlowych. Ile kosztuje Superb Combi 2024 z dieslem lub benzyną pod maską? Lepiej żebyś miał duży budżet.

Ile kosztuje Superb Combi 2024 z dieslem i benzyną?

Obecnie do cennika trafił Superb Combi 2024 z dieslem – 2.0 TDI o mocy 150 KM (110 kW) i 360 Nm, który współpracuje z 7-biegowym automatem DSG. Podobno auto przyspiesza do setki w 9,3 sekundy. Na dzisiejsze standardy taki czas to… wieczność. Jest też benzynowy 1.5 TSI m-HEV, który ma 150 KM (110 kW), 250 Nm momentu i przyspiesza także w 9,3 sekundy. Tak jak diesel, benzyna również współpracuje z 7-biegowym automatem DSG. W przyszłości ma również trafić do sprzedaży napęd plug-in.

Wszystko zależy od wersji wyposażenia, jaką wybierzecie. W sumie, dostępne są tylko dwa warianty: Selection, który ma w standardzie trzystrefową klimatyzację, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz podgrzewane fotele przednie. Do tego dochodzą 17-calowe felgi aluminiowe, bezkluczykowy dostęp, asystent pasa ruchu oraz reflektory Full LED. Jeśli wybierzecie benzynę, musicie przygotować 175 850 zł. Macie chęć na diesla? Cena rośnie do 192 900 zł.

Fani bogatego wyposażenia, a więc L&K otrzymają reflektory TOP LED z Matrix Beam, elektryczne fotele przednie z masażem, 18-calowe felgi aluminiowe, aktywny tempomat i audio Canton. Oczywiście, to tylko wybrane opcje wyposażenia, jakie posiada najnowszy Superb L&K. Cena, niestety, przebiła barierę 200 tysięcy złotych. Jeśli wybierzecie benzynowe 1.5 TSI, wydacie na taką wersję 205 850 zł. Decydując się na diesla, cena rośnie do 222 900 zł.

W standardzie otrzymujemy dość przeciętny, niemetalizowany lakier niebieski. Za 2300 zł dostaniecie również niemetalizowany biały. O wiele lepiej wypadają kolory metalizowane, jednak w tym wypadku musicie dodać 3500 zł. Jeśli poniesie was fantazja i zechcecie zmienić felgi na większe, musicie dopłacić od 2500 do 3500 zł za 19-tki, chociaż już 18-calowe felgi w L&K wyglądają bardzo dobrze. Wybierając opcjonalne wyposażenie takie jak niezależny system ogrzewania, hak i tak dalej i tak dalej – mam tu na myśli topową wersję z wszystkimi dodatkami, cena bardzo szybko przekroczy 250 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje na temat wyposażenia i cen nowej Skody Superb 2024

Jak widać, Skoda przestała być tanim samochodem dla ludu. Z resztą, wcale mnie to nie dziwi. Poziom wyposażenia, jaki oferuje już w standardzie, o L&K nie wspominając jest bardzo wysoki. Tak naprawdę dostajemy wszystko to, co oferują topowe limuzyny premium. Czy jednak to oznacza, że klienci faktycznie muszą wykładać tak duże pieniądze na Superb? Strach pomyśleć ile będzie kosztować plug-in, a przecież wszyscy doskonale wiemy, że będzie o wiele droższy od TSI i TDI.

Tak czy inaczej, jeśli chcecie poznać szczegółowe informacje na temat Superb 2024, kliknijcie w ten link. Jest to broszura przedstawiająca wszystkie dane tego modelu wraz z cenami oraz pakietami dodatkowymi. Zachęcam również do sprawdzenia naszego testu Superb iV 1.4 TSI plug-in.