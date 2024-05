W najbliższą niedzielę obchodzimy Dzień Mamy. Dlatego zapewne zastanawiasz się co kupić na Dzień Matki. Nie jest to łatwe wyzwanie. Sephora chce nam trochę pomóc. Sprawdźmy, co możemy kupić swojej mamie w perfumerii.

Co kupić na Dzień Matki 26.05? Odwiedź perfumerię Sephora!

Dzień Matki obchodzimy 26.05. W tym roku jest to niedziela, dlatego warto rozważyć wcześniejsze udanie się na zakupy, jeśli chcemy obdarować mamę czymś wyjątkowym. Oczywiście, uważam, że niezależnie jaki to będzie upominek, liczy się gest. A czy będą to kwiaty, coś, co przygotujecie ręcznie czy kosmetyki, to już inna kwestia. Co ciekawe, to właśnie te prezenty są najczęściej wybieranymi formami podziękowania Mamom za ich trud wychowania. Sprawdźmy więc, co możemy kupić w perfumerii.

Co kupić na Dzień Matki w perfumerii? Sprawdzamy propozycje z Sephora

Przede wszystkim, perfumeria Sephora sugeruje, że wybierając się do ich placówek, bądź na stronę sephora.pl będziemy mogli liczyć na rabat – 30%. Oczywiście, tylko na wybrane produkty, ale jednak. Z resztą, blisko 400 produktów zostało przecenionych, dlatego jest w czym wybierać. Jeśli chcesz je zobaczyć, odwiedź stronę promocyjną Sephora. Marka oferuje zapachy, produkty do makijażu, zestawy do pielęgnacji i tym podobne rozwiązania. Krótko mówiąc (pisząc) – warto odwiedzić stronę i przeanalizować ofertę.

Przy okazji wspomnę również o tym, że wybierając się do stacjonarnej perfumerii możecie liczyć na limitowane upominki od Sephora. Mam tu na myśli torbę, kosmetyczkę czy apaszkę. Warto jednak mieć na uwadze to, że te prezenty otrzymają tylko klienci programu lojalnościowego UNLIMITED.

Gdy nie wiesz co kupić na Dzień Mamy? Wybierz kartę podarunkową

Czasami może zdarzyć się tak, że faktycznie nie wiemy, co kupić na Dzień Matki. Twoja mama ma… specyficzny gust i nie chcesz popełnić „faux pas” w tym bardzo ważnym dniu. Co wybierasz? Fakt, jest to najprostsza linia oporu, ale nadal jest to gest, który ma pokazać, że doceniasz swoją Mamę. Wtedy kupujesz kartę podarunkową, którą zamówisz zarówno stacjonarnie, jak i w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej. Jaka jest minimalna kwota doładowania? Według mojej analizy, Sephora oferuje karty podarunkowe od 50 zł.

Szkolenie z poprawnego makijażu

Człowiek uczy się całe życie – to fakt. Możesz zdecydować się na zakup lekcji makijażu, który podarujesz swojej Mamie. Takie lekcje są organizowane w perfumeriach Sephora. Miej więc na uwadze to, że musisz zapewnić swojej Matce dojazd na takie spotkanie. Co ciekawe, można też zapisać się na wspólne spotkanie. W takim przypadku z lekcji makijażu skorzysta twoja Mama, a także siostra, dziewczyna, żona, a może i Ty sam. Kto tam wie, jakie masz zainteresowania. Aby dowiedzieć się, kiedy odbędą się spotkania z ekspertami Sephora, odwiedź stronę internetową tej perfumerii.

Warszawiacy, w sobotę 25 maja odwiedźcie Westfield Arkadia

Jeśli mieszkasz niedaleko stolicy naszego kraju, masz świetną okazję, aby zabrać swoją mamę do galerii Westfield Arkadia. Będzie tam mogła wziąć udział w lekcjach makijażu dla mamy i córki: soft glow. Mało tego, będzie również możliwość personalizacji specjalnej, okazjonalnej torby lub kosmetyczki kwiatami i wyjątkowymi słowami. Krótko mówiąc – jest to świetny pomysł na spędzenie czasu ze swoją Mamą.

