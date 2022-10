Cooler Master MM712 nową, ultralekką myszką producenta!

Podczas Cooler Master Summit firma przedstawiła swoją nową, bardzo lekką myszkę Cooler Master MM712. Teraz urządzenie w końcu zostało oficjalnie zaprezentowane! Co kryje w sobie ten „gryzoń”?

Niezwykle lekka i komfortowa

Największą zaletą myszki Cooler Master MM712 wydaje się jej waga. Urządzenie waży jedynie 59 g, co sprawia, że jest niezwykle komfortowe podczas użytkowania. W przeciwieństwie do modelu MM711 nie znajdziemy tutaj podziurawionej konstrukcji, a prosty, klasyczny design.

Mysz MM712

Jedną z najważniejszych cech myszki Cooler Master MM712 jest jej hybrydowa łączność z komputerem. Użytkownik ma możliwość dobrania odpowiedniego dla siebie sposobu połączenia z urządzeniem źródłowym. Do dyspozycji znajdziemy długi i elastyczny przewód z końcówką USB-C, oraz bezprzewodową technologię 2,4 GHz lub Bluetooth 5.1.

Cooler Master MM712 to urządzenie wysokich lotów

Mysz Cooler Master MM712 została wyposażona w baterię o pojemności 500 mAh. Jak zapewnia producent, myszka jest w stanie wytrzymać na pojedynczym ładowaniu do 181 godzin przy wykorzystaniu łączności Bluetooth lub do 80 godzin przy połączeniu bezprzewodowymi 2,4 GHz z włączonym diodami LED.

Jak prezentuje się mysz Cooler Master MM712 pod względem technicznym? Producent wykorzystał tutaj czujnik optyczny Pixart PAW3370 o rozdzielczości 19 000 DPI. Ma on gwarantować nie tylko minimalne opóźnienia, ale również wysoką dokładność oraz płynną pracę. W myszce znajdziemy mikroprzełączniki optyczne w dwóch głównych przyciskach, które do pracy wykorzystują czujniki laserowe. To wiąże się z praktycznie natychmiastową reakcją – są one trzy razy szybsze niż mechaniczne przełączniki. Wykorzystanie takiej technologii przenosi się również na żywotność przełączników, ponieważ oznacza to brak ruchomych części.

MM712 MM712 MM712 MM712

Na spodzie myszki Cooler Master MM712 znajdziemy ślizgacze wykonane z materiału PTFE, których zadaniem jest zagwarantowanie odpowiedniego, szybkiego ślizgu i wysokiej trwałości. Na pokładzie znalazło się także efektowne podświetlenie LED RGB. Do myszki zostało dołączone oprogramowanie MasterPlus+.

Mysz trafi do sprzedaży w dwóch kolorach – czarnym i białym. Urządzenie zostało wycenione na ok. 350 złotych.

Źródło: Cooler Master