DHL Express stawia na elektryczne samoloty! Kiedy pierwszy lot?

Zdaje się, że elektryczność to nie tylko przyszłość branży samochodowej, ale także lotniczej. DHL Express zapowiedział, że przyszłość przedsiębiorstwa transportowego ma wydźwięk silników elektrycznych. Pierwsze kroki już podjęto. Kiedy więc pierwszy lot samolotem elektrycznym?

DHL Express stawia na elektryczność

Co raz więcej przedsiębiorstw stawia na elektryczne rozwiązania i nie ma się czemu dziwić, ponieważ jest to jeden ze sposobów, który pozwoli nam zachować planetę. Największy nacisk wywiera się na branżę motoryzacyjną. Producenci aut oferują już samochody napędzane silnikami elektrycznymi. Co więcej, najwięksi giganci branży zapowiedzieli już, że za kilka lat z ich gamy modeli całkowicie znikną samochody z silnikami spalinowymi. Branża samochodowa nie jest jednak jedynym oddziałem motoryzacji, która stawia na elektryczność. Dzieje się także w lotnictwie i DHL Express zdaje się w to mocno wierzyć.

DHL Express, niemieckie przedsiębiorstwo kurierskie będzie jedną z pierwszych firm przewozowych, która postawi na transportowanie paczek samolotami napędzanymi silnikami elektrycznymi. Firma mocno wierzy w rozwój technologii, która będzie miała duży wpływ na sytuację ekologiczną planety, dlatego też zdecydowała się zainwestować w projekt samolotów Alice eCargo.

Ambitne plany przewoźnika

Jak można przeczytać w oficjalnym ogłoszeniu wystosowanym przez DHL Express, przedsiębiorstwo chce całkowicie zrezygnować z samolotów spalinowych i do 2050 roku korzystać jedynie z pojazdów lotniczych napędzanych silnikami elektrycznymi. Co więcej, do 2030 roku plan obejmuje aż 7 miliardów euro inwestycji, które mają przyśpieszyć rozwój technologii.

Samolot będzie napędzany dwoma elektrycznymi silnikami z turbiną.

Samolotem, z jakiego będzie korzystać firma, będzie model Alice eCargo, który tworzony jest przez Eviation. DHL Express złożył zamówienie na 12 takich samolotów, które w podstawie oferuje 9 miejsc siedzących. Pierwsze loty odbędą się pod koniec tego roku, a całe zamówienie firma skompletuje do 2024 roku. Według zapowiedzi samoloty mają rozwijać prędkość przelotową na poziomie 407 km/h, a ich zasięg wynosi około 815 km. Na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 820 kWh. Ma być ona ładowana w momencie rozładunku, a 30 minut ładowania ma starczyć na godzinę lotu. Alice eCargo mają móc przewozić 1200 kg wraz z pilotem.