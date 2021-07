Alpina nie zaprezentuje elektrycznych modeli? Klienci zdecydowali

Wielu największych producentów samochodów zapowiedziało, że czas silników spalinowych powoli się kończy i w niedalekiej przyszłości będą oni produkować jedynie auta elektryczne. Tak było w przypadku Mercedesa, Audi i innych gigantów. A co na to Alpina, nadworny tuner BMW?

Alpina pyta, klienci odpowiadają

Alpina to nadworny tuner BMW, który słynie z tworzenia sportowych i niezwykle mocnych odmian samochodów bawarskiej marki. Firma wie, że przyszłością motoryzacji są auta elektryczne i czy tego chce, czy nie, w przyszłości będzie musiała dostosować się do wymogów Unii Europejskiej dotyczących normy emisji spalin. Niemniej jednak zdaje się, że niemiecki tuner będzie walczył o żywotność samochodów spalinowych do upadłego, a tak przynajmniej sugerują głosy klientów Alpiny.

Alpina zapytała swoich klientów, czy potrzebują samochodów elektrycznych. Zdecydowana większość odpowiedziała przecząco. Dlatego też, jeśli macie na swoim koncie bankowym kilkaset tysięcy złotych i chcieliście kupić samochód elektryczny z emblematem Alpiny, to musicie jeszcze na nie poczekać. To na pewno kiedyś się pojawi, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.

EV od Alpiny? Klienci zdecydowali, że takie auto nie jest potrzebne marce.

Jaki jest powód takiej decyzji?

Według szefa marki Alpina Adreasa Bovenspiena, klienci, którzy korzystają z ich usług, nie mają potrzeby kupowania samochodu typu EV. Wśród konsumentów marki odbyła się niedawno ankieta. Potwierdziła ona, że na tę chwilę klienci marki chcą w jej ofercie widzieć jedynie samochody z silnikami spalinowymi.

Powód takiej decyzji jest jednak bardzo logiczny. Klienci, którzy wzięli udział w ankiecie, obawiają się o zasięg samochodów elektrycznych. Okazuje się, że co roku robią oni od 30 000 do 50 000 tysięcy kilometrów rocznie po niemieckich autostradach. Niski zasięg modeli elektrycznych stanowczo wydłużyłby czas podróży. Zważając na osiągi aut spod znaku tej marki, nie byłby on duży.