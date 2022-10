Mobilna gra od Blizzarda przyciągnęła przed ekrany miliony użytkowników i pomimo krytyki, z jaką się spotkała, można napisać, że odniosła sukces. Okazuje się jednak, że Diablo Immortal miało nie powstać. Blizzard uległ presji Activision.

Activision nalegało na stworzenie gry

Diablo Immortal to gra, która wywołała u fanów serii wiele mieszanych uczuć. Już przed premierą tytuł ten mierzył się z ostrą falą krytyki głównie przez to, że gra została zapowiedziana na urządzenia mobilne pracujące na systemach iOS i Google Android. Presja środowiska sprawiła, że gra trafiła również na komputery PC.

Blizzard nie miał w planach stworzenia Diablo Immortal.

To jednak nie ostudziło negatywnych emocji graczy. Tytuł był typową grą pay-to-win, a mikropłatności, których było po prostu pełno, mocno zniechęciły graczy do rozgrywki. Do tego wszystkiego doszły także błędy w grze czy czas, jaki trzeba byłoby poświęcić na wymaksowanie postaci, przyczyniły się do negatywnych recenzji tytułu. Okazuje się, że Diablo Immortal miało nie powstać. Blizzard nie chciał, ale Activision wymagało.

Diablo Immortal miało nie powstać. Blizzard się ugiął

Osoby, które pracują w Blizzard od wielu lat, byli mocno przeciwni stworzeniu Diablo Immortal, jednak Activision chciało posiadać w swojej ofercie darmową grę z tego uniwersum. Takie informacje ujawnił Jay Wilson, główny projektant Diablo 3, który już jakiś czas temu opuścił szeregi Blizzard. Dibalo Immortal miało nie powstać, jednak Activision zmusiło do tego producenta.

Z czasem Activision zaczęło naciskać na Blizzard, aby studio stworzyło darmowe Diablo.

Wilson podczas Portland Retro Gaming Expo 2022 wyznał, że nacisk na Blizzard z początku nie było odczuwalny, jednak z czasem podejście Activision uległo zmianie. Wydawca chciał mieć grę, która będzie na siebie zarabiać. Cel został osiągnięty, ponieważ Diablo Immortal wygenerowało ogromne zyski – we wrześniu mówiło się o 200 milionach dolarów.

Źródło: PocketGamer/Eurogamer