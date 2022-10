W sieci pojawiła się prawdopodobna lista gier PS Plus Essential na listopad 2022. W co w przyszłym miesiącu będą mogli zagrać subskrybenci najtańszego z pakietów PlayStation Plus? Sprawdźmy!

PS Plus Essential na listopad 2022 – w co zagramy?

Do sieci trafiła prawdopodobna lista gier na listopad w pakiecie PS Plus Essential. Gracze, którzy wybrali najtańszą opcję z pakietów usług do swoich konsol PlayStation, będą mogli zagrać w naprawdę ciekawe tytuły. PS Plus Essential na listopad 2022 prezentuje się ciekawie.

PS Plus Essential – czym zaskoczy nas w listopadzie?

Według przecieków PS Plus Essential na listopad 2022 przyniesie nam trzy gry – NiOh 2 dostępne na PlayStation 5 i PlayStation 4, LEGO Harry Potter Collection (PS4) i Heavenly Bodies na PS5 i PS4. Jak widać, będzie w co grać.

W sieci pojawiła się lista prawdopodobnych tytułów, które trafią do PlayStation Plus Essential w listopadzie.

Prawdopodobne tytuły, w jakie zagramy w listopadzie

NiOh 2, które będzie dostępne w PS Plus Essential na listopad 2022 to tytuł, który jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części wydanej w 2017 roku. Fabuła opowiada historię, która miała miejsce przed wydarzeniami z pierwszej części. Główny bohater, pół-człowiek pół yokai, walczy z istotami z innego świata. Gra na pewno przypadnie do gustu fanom gier typu Dark Souls.

LEGO Harry Potter Collection to zbiór wszystkich części o przygodach nastoletniego czarodzieja, które osadzone są w klockowym uniwersum. W skład kolekcji wchodzą Lego Harry Potter: Years 1-4 oraz Lego Harry Potter: Yeas 5-7. Wszystkie tytuły zostały odświeżone pod względem wizualnym i posiadają nowe efekty.

Z kolei Heavenly Bodies jest grą, która pozwoli nam doświadczyć tego, co czują kosmonauci. Tytuł posiada bardzo wymagającą fizykę.

