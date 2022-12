Discord Nitro to abonament, który zwiększa możliwości korzystania z popularnego komunikatora do grania ze znajomymi. Niestety, podwyżki dopadły również jego użytkowników. Będzie drożej i to dużo drożej!

Co daje wersja premium popularnego komunikatora?

Popularny komunikator wśród graczy oferuje subskrypcję swojej aplikacji, która daje zdecydowanie więcej możliwości niż jej darmowa wersja. Discord Nitro pozwala na wysyłanie plików do 500 MB (wcześniej było 100 MB), co przydaje się dla osób prowadzących popularne serwery.

To oczywiście nie wszystko, ponieważ Nitro pozwala na bardziej rozbudowaną opcję stylizacji profilu. Mowa tutaj nie tylko o animowanych awatarach czy tłach, ale również o specjalnych naklejkach, czy dostępie do większej ilości profili. Abonament pozwala także na przeprowadzanie transmisji dla uczestników rozmowy w zdecydowanie wyższej rozdzielczości ([email protected]) czy pisanie wiadomości do 4000 znaków czy dołączenie do ponad 200 serwerów. Teraz subskrypcja pakietu mocno podrożała!

Pakiet Nitro podrożał i to o ogromną kwotę!

Discord Nitro droższy o prawie 30 złotych!

Do tej pory miesięczny koszt abonamentu Discord Nitro kosztował 19,99 złotych i 199,99 złotych na cały rok. Niestety, nowe podwyżki są ogromne, ponieważ od teraz pakiet premium aplikacji będzie kosztował aż 47,99 złotych miesięcznie i 479,99 złotych w pakiecie na rok! W kontekście opłaty miesięcznej mówimy o podwyżce aż o 28 złotych (i 280 zł w skali roku)!

Discord Nitro droższy! Nowa cena szokuje!

Tak wielka podwyżka jest praktycznie niewytłumaczalna. Alternatywą jest zakup Discord Nitro Classic, który również ma podrożeć, ponieważ miesięcznie trzeba będzie za niego zapłacić 22,99 złotych (229,99 zł rocznie). Warto zaznaczyć, że osoby, które zakupiły abonament po starej cenie, narazie nie zostaną objęte podwyżką, choć niewiadomo, kiedy się to zmieni.

Źródło: Discord