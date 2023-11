Planujesz zakup auta, a Twój wybór padł na używany model. W takim razie poniższy tekst powinien Cię zainteresować. Podpowiemy w nim, dlaczego należy sprawdzać używane auto przed zakupem, jak można to zrobić oraz czym ryzykujemy, jeśli z tego zrezygnujemy. Miłej lektury.

Dlaczego należy sprawdzać używane auto przed zakupem?

Zakup używanego samochodu wydaje się ciekawą opcją. Niestety nigdy nie możemy być pewni, co kryje się pod jego maską. Może być ono w doskonałym stanie, ale może też mieć ukryte wady lub uszkodzenia, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dodatkowo niektórzy sprzedawcy mogą próbować ukryć te informacje przed potencjalnym kupcem byle pozbyć się problemu. Dlatego nie możemy polegać tylko na tym, co powiedzą lub pokażą nam obecni właściciele pojazdu. Musimy sami sprawdzić historię samochodu, jego stan techniczny. Tylko w ten sposób unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek i oszustw. Zważywszy, że auta, nawet te używane mogą kosztować 50-70 tys. zł, sprawdzenie samochodu przed zakupem wydaje się wręcz obowiązkowe.

Stan prawny a stan techniczny auta to dwie osobne sprawy

Sprawdzenie samochodu przed zakupem wbrew pozorom nie dotyczy jedynie jego stanu technicznego. Wielu potencjalnych kupców wydaje się jednak o tym zapominać. Dlatego pamiętaj – przed zakupem, musisz zwrócić uwagę zarówno na stan prawny, jak i stan techniczny. Stan prawny dotyczy tego, czy auto nie jest kradzione lub poszukiwane przez policję, lub czy nie ma na nim żadnych obciążeń typu kredyt, leasing, zastaw rejestrowy.

Stan techniczny natomiast to ocena tego, czy auto jest sprawne, czy nie ma żadnych usterek lub uszkodzeń, które mogłyby wpływać na jego bezpieczeństwo i komfort jazdy. Oba te aspekty są równie ważne i nie można ich pomijać. Zainteresował Cię temat? – czytaj więcej sprawdzenie samochodu przez zakupem – jak to zrobić?

Jak można sprawdzić stan techniczny i prawny auta?

Nie każdy zna się na mechanice aut. Stąd też samodzielne sprawdzenie samochodu przed zakupem z reguły nie wchodzi w grę. Istnieją natomiast sprawdzone sposoby, dzięki którym bez problemu sprawdzimy stan techniczny i prawny auta przed zakupem.

Pierwszy sposób to udanie się na stację kontroli pojazdów. W takim miejscu możemy poddać auto profesjonalnej ocenie przez rzeczoznawcę samochodowego. Fachowiec zbada wszystkie elementy auta i wystawi nam zaświadczenie o jego stanie. Taka usługa kosztuje około 200-300 złotych, ale warto zainwestować tę kwotę dla własnego spokoju.

Drugi sposób to strona internetowa historiapojazdu.gov.pl, na której można sprawdzić historię samochodu za pomocą numeru rejestracyjnego lub VIN. Z zawartych w bazie informacji dowiemy się m.in., ile razy auto zmieniało właściciela, jakie miało kolizje lub naprawy, czy było sprowadzone z zagranicy. Podstawowy raport powinien udzielić nam kluczowych informacji. Płatny i dokładniejszy to wydatek około 100 złotych za jedno zapytanie. Co ważne, na powyższej stronie sprawdzimy również auta sprowadzone z zagranicy dzięki dostępowi do międzynarodowych baz danych. Chcesz kupić auto, ale nie masz czasu samemu załatwiać wszystkich formalności? Możesz skorzystać z upoważnienia do ubezpieczenia auta przez osobę trzecią. Więcej na ten temat znajdziesz na https://najtaniejuagenta.pl/upowaznienie-do-ubezpieczenia-samochodu/

Czym grozi zakup auta bez wcześniejszego sprawdzenia?

Wiesz już zatem jak może wyglądać sprawdzenie samochodu przed zakupem. Pora na parę słów ostrzeżenia. Jeśli zdecydujesz się na zakup auta bez wcześniejszego sprawdzenia, narażasz się na wiele ryzyk. Możesz np. kupić auto, które pochodzi z kradzieży lub ma fałszywe dokumenty. Wtedy możesz mieć problemy z prawem, stracić auto lub zapłacić wysoką karę. Przede wszystkim należy wówczas udowodnić, że zostaliśmy oszukani. Drugie ryzyko jest takie, że kupimy auto, które nie jest w 100% sprawne, ma uszkodzenia lub ma ukryte wady, które dadzą o sobie znać kilka, kilkanaście dni po zakupie. Jazda takim autem może być niebezpieczna. Ponadto prawdopodobnie czekają nas kosztowne naprawy kolejnych odmawiających posłuszeństwa podzespołów auta. Wszystko to razem może spowodować frustrację i odebrać całą radość z zakupu.

Podsumowanie

Jak widać, sprawdzenie auta przed zakupem to nie tylko kwestia rozsądku, ale i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Dzięki sprawdzeniu pojazdu unikniemy wielu problemów i potencjalnych oszustw. Koszt sprawdzenia i czas na to potrzebny, są wręcz symboliczne, biorąc pod uwagę płynące z tego korzyści.

