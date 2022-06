Odwiedzając kraj kwitnącej wiśni jako turyści, możemy być nie lada zaskoczeni tym, że w przestrzeni publicznej w zasadzie nie znajdziemy koszy na śmieci. Skąd więc tak osobliwe zjawisko oraz jak Japończycy mimo to nie zarastają warstwą odpadów?

Dlaczego w Japonii nie ma koszy na śmieci?

Genezy tego zjawiska doszukiwać się możemy w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Kult Aum Shinrikyo, grupa wierząca w nadchodzącą apokalipsę, przeprowadziła serię działań, uznawanych za zamachy terrorystyczne. Działania rozpoczęli od propagowania swoich haseł i rekrutowania członków. Pierwszym poważnym działaniem było porwanie rodziny jednego z prawników działającego przeciw grupie. Niestety było to względnie nieszkodliwe w porównaniu z tym, czego dopuścili się potem.

Shoko Asahara, duchowy przywódca grupy terrorystów / Twitter

W 1995 grupa przeprowadziła zamach terrorystyczny w tokijskim metrze. Podłożono ładunki pełne trującego gazu, któremu strukturą najbliżej do sarinu. W zamachu zginęło bezpośrednio 13 osób, a ponad tysiąc zostało otrutych i musiało zmagać się ze skutkami przez bardzo długi czas.

Przeszukując domy sprawców znaleziono laboratoria do produkcji narkotyków oraz ogrom ładunków wybuchowych, potencjalnej broni w następnych atakach.

W 2018 roku członkowie tej organizacji zostali skazani na śmierć i straceni.

Co więc z tymi śmietnikami?

Cały ten wstęp był niezbędny, by zrozumieć jak małym zaufaniem cieszyły się po tym ataku miejsca publiczne. W związku z tym podjęto decyzję o usunięciu miejsc, w których można było potencjalnie ukryć kolejne ładunki. Usunięto więc praktycznie wszystkie kosze na odpady. Wiązało to się jednak z tym, że trzeba było znaleźć inny, skuteczny sposób, by Japonia nie stała się jednym wielkim wysypiskiem śmieci.

Rygor w segregacji śmieci, innowacyjne podejście władz oraz dyscyplina społeczeństwa sprawiły jednak, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Mimo to, z czasem ponownie wprowadza się do przestrzeni publicznej kosze na śmieci. Niemniej, wciąż nie darzy się ich zaufaniem, co objawiało się chociażby zapieczętowaniem ich na czas wizyty prezydentów Obamy czy Trumpa.

