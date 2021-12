Domena Google nie jest już najpopularniejsza na świecie!

Google zna każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z internetu. Domena najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej przez wiele lat była liderem rankingu najpopularniejszych domen na świecie. W tym roku jednak to się zmieniło, a wszystko za sprawą platformy TikTok. Serwis społecznościowy w 2021 roku mocno zyskał na popularności i widać to w rankingach.

TikTok popularniejszy niż Google!

Ranking tworzony przez Cloudflare pokazuje, jak bardzo TikTok zyskał na popularności. Społecznościówka stała się istnym hitem 2021 roku i najgorętszym portem spośród social mediów. Użytkownicy spędzają na nim więcej czasu na YouTube, dlatego też wyniki rankingu nie mogą nikogo dziwić.

Przez wiele ostatnich lat Google było najpopularniejszą domeną w internecie, jednak to zmieniło się w tym roku. W mijającym roku fotel lidera objął oczywiście TikTok. To tylko potwierdza jakim rokiem dla TikToka był 2021 rok! Wcześniej ujawniono, że to właśnie aplikacja stworzona przez firmę Bytedance stała się najczęściej pobieraną aplikacją na świecie w tym roku.

Zmiany w rankingu Cloudflare

Rok 2021 należał tylko i wyłącznie do platformy TikTok i wszystkie rankingi zdają się to potwierdzać. Cloudflare stworzyło ranking najpopularniejszych domen w internecie w mijającym roku i na najwyższym stopniu podium stanęła właśnie platforma Bytedance. Wyprzedziła ona tym samym Google! Jest to awans o sześć miejsc, bo w poprzednim roku serwis uplasował się na siódmym miejscu. Najniższy stopień podium zajęła domena serwisu Facebook.

W rankingu Cloudflare dwa pierwsze miejsca za podium zajmuje Microsoft.com oraz Apple.com. Spadek w rankingu zaliczył Netflix, który w 2020 roku był na 5. miejscu. W tym uplasował się na siódmej lokacie. Platforma do streamingu została wyprzedzona przez Amazon. YouTube utrzymał 8. pozycję, Twitter uplasował się na pozycji niżej. Instagram został wyparty z pierwszej dziesiątki przez WhatsApp. TikTok nie miał sobie równy w tym roku! Czy ta passa utrzyma się również w przyszłym roku?

Źródło: CloudFlare