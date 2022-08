Już 2 września odbędzie się 10 gala Gromda na której zawalczy Don Diego z Vasylem. Gdzie oglądać nadchodzące wydarzenie?

Don Diego powraca do Gromda!

Jeden z najlepszych zawodników walk na gołe pięści – Mateusz Kubiszyn aka Don Diego powraca by ponownie zawalczyć w tej oryginalnej formule. Niedawno zanotował swój debiut we „freakowej” organizacji High League, tocząc bój na zasadach MMA przeciwko Denisowi Załęckiemu. Kubiszyn na dystansie 3×3 minuty wypunktował „Bad Boya” i ostatecznie odniósł zwycięstwo. Do walk na gołe pięści powraca po ponad rocznej przerwie. Ostatni jego występ można było oglądać 7 maja 2021 roku, kiedy to w tzw. „superfighcie” walczył przeciwko Pawłowi „Bykowi” Strzelczykowi. Mateusz Kubiszyn swoje umiejętności stójkowe zawdzięcza swojej długoletniej karierze kickbokserskiej. W swoim dorobku ma ma tytuły mistrza Świata oraz Europy.

Niepokonany Ukraiński „czołg”

Wasyl Halycz to dobrze znana postać dla kibiców Gromdy. Słynie z bardzo „ciężkich rąk”, o czym zdążyło przekonać się kliku przeciwników. W ostatnim swoim występie walczył o 100 tysięcy złotych, czyli główną nagrodę w turnieju. Jego przeciwnikiem był Tomek „Zadyma” Gromadzki. Walka okazała się najbardziej ekscytującą w dziejach organizacji. Obaj zawodnicy dali z siebie wszystko. „Batalia” ringowa trwała do piątej, nielimitowanej rundy. Twarz Gromadzkiego była w opłakanym stanie i to lekarz zdecydował się przerwać pojedynek co automatycznie dało zwycięstwo Halyczowi.

Don Diego vs Vasyl! Mocna walka na Gromda 10! Gdzie oglądać?

Walka pomiędzy Kubiszynem, a Halyczem to jeden z półfinałów, który ma wyłonić najlepszego zawodnika w organizacji. Drugim półfinałowym pojedynkiem będzie walka Domalika z Goatem.

Gala odbędzie się już 2 września, transmisja z wydarzenia tylko za pomocą PPV.

Źródło zdjęć: portal Gromda.pl