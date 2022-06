Dostałeś mandat? Od jutra będziesz płacił więcej za OC

Niestety, jeśli złapała Cię policja i pechowo dostałeś mandat, firmy ubezpieczeniowe będą przeliczać składki tak, że będziesz płacił więcej za OC. To tak zwany bat na piratów drogowych.

Już od dawna wiadomo było, że oprócz znacznej modyfikacji taryfikatora mandatów, wzrosną również kwoty, jakie będziemy musieli zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie. Od jutra zmiana wchodzi w życie, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie wiadomo na ten temat… nic konkretnego. Czy kierowcy, którzy nie dostają mandatów mogą liczyć na zniżki? O ile wzrośnie OC i AC, jeśli ubezpieczyciel przeanalizuje, że nasza historia nie jest do końca czysta?

Ostatni egzemplarz Nissana GT-R R35 sprzedany w Polsce 25

Ubezpieczyciel sprawdzi naszą historię – dostałeś mandat? Będziesz płacił więcej za OC

Już jutro, 17.06 firmy ubezpieczeniowe będą mogły korzystać z bazy danych mandatów oraz punktów karnych, jakie „zdobywa” kierowca. Nie ma jednak żadnej konkretnej informacji związanej z wyliczeniami wysokości składek dla tych, którzy mają mandaty oraz tych, którzy są „grzecznymi” uczestnikami ruchu drogowego. Szczerze wątpię w to, że ktoś, kto nie przekracza dozwolonej prędkości i ma „czyste konto” będzie płacił mniej. Za to ci, którym, niestety, zdarzyło się dostać mandat, na 100% będą mieli zwiększone stawki za OC. Wątpię by jakikolwiek ubezpieczyciel nie skorzystał z takiej okazji.