DOTA 2 doczekała się swojej premiery na Netflixie

Już 25 marca odbędzie się premiera nowego serialu na Netflixie. Będzie on stworzony na podstawie mającej prawie 8 lat gry „DOTA 2”. To była kwestia czasu, aby gra ta doczekała się swojej ekranizacji. Na szczęście nie musimy już dłużej czekać. Kolejne Anime już na Netflixie. Wszystkich fanów serdecznie zapraszamy.

O czym będzie?

Serial osadzony jest w świecie gry „DOTA 2” i będzie składał się z 8 odcinków. „DOTA: Dragon’s Blood” opowie historię Daviona – Smoczego Rycerza. Chce on zlikwidować wszelką plagę ze świata. W czasie swoich wędrówek natrafi na księżniczkę Mirandę, a także na starożytne smoki. Nie wiemy dokładnie czy fabuła będzie jeden do jednego z grą, ale dowiemy się o tym już wkrótce.

DOTA 2 – co to za gra?

DOTA 2 – to gra, która zyskała wielu zwolenników na całym świecie. Ponadto jest jedną z najpopularniejszych gier w serwisie Steam. Sama gra jest niezależną kontynuacją i modyfikacją gry „WARCRAFT III” i jej dodatków. Mimo tak wielu lat na rynku, to jest ona bardzo aktualna i gracze chętnie do niej wracają.

Reżyseria i produkcja filmu „DOTA: Dragon’s Blood”

Nie możemy narzekać na sama produkcje serialu. Animacją zajął się Ashley Edward Miller, znany z tworzenia X-Men: First Class. Ponadto za produkcje odpowiedzialne będzie studio MIR, które stworzyło między innymi The Legend of Korra.

Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat nowej animowanej produkcji warto odwiedzić Netflix: https://www.netflix.com/pl/title/80994336