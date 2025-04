Zobacz Dreame H12 Pro FlexReach. To kolejna nowość na rynku

Dreame nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny sprzęt, który może nieźle namieszać na rynku domowych pomocników. Najnowszy model, H12 Pro FlexReach to odkurzacz pionowy z funkcją mopowania, który łączy solidną moc, sprytne rozwiązania technologiczne i… elastyczność jakiej jeszcze nie było.

Ten sprzęt to odpowiedź na realne potrzeby użytkowników – zarówno tych, którzy sprzątają z pasją, jak i tych, którzy wolą mieć temat ogarnięty szybko i bez zbędnych ceregieli. O czym mowa? Już wyjaśniam.

Zacznijmy może od konkretów. Siła ssania do 18 000 Pa pozwala uporać się zarówno z suchymi okruszkami, jak i mokrymi plamami po porannej kawie czy wieczornym makaronie. A jeśli chodzi o mobilność, tutaj Dreame naprawdę się postarało. Technologia 180° Lie-Flat Reach umożliwia pracę w pozycji leżącej (i to dosłownie), dzięki czemu bez problemu dotrzemy pod kanapę, łóżko czy szafkę.

Sprytnie i inteligentnie, czyli trochę konkretów.

H12 Pro FlexReach dostosowuje się do sytuacji – w trybie inteligentnym sam oceni, jak bardzo zabrudzona jest powierzchnia i dobierze odpowiednią moc oraz ilość wody. Jeśli wolisz mieć kontrolę – są też tryby: turbo, ssania i cichy. Parametry pracy widać na czytelnym ekranie LCD, więc wszystko masz pod ręką.

Na jednym ładowaniu odkurzacz pracuje do 50 minut, co spokojnie wystarcza na posprzątanie nawet 300 m². Szeroka szczotka mopująca dociera też do krawędzi, więc kąty nie będą wymagały „poprawek ręcznych”. Dreame „przemyślało” też temat konserwacji – system TangleCut Resilient Scraper przecina włosy i sierść, zanim trafią do zbiornika. Koniec z ręcznym wydłubywaniem kłębów z rolki. Czy jest ktoś, kto to lubi? Oczywiście, że nie.

Stacja dokująca to już nie tylko ładowarka, ale też myjnia i suszarka. Po pracy szczotka mopująca trafia na czyszczenie gorącą wodą (90°C), a potem się suszy. Efekt? Zero bakterii, zero nieprzyjemnych zapachów, gotowość do działania od razu.

Jaka jest cena Dreame H12 Pro FlexReach?

Model Dreame H12 Pro FlexReach jest już dostępny w sugerowanej cenie 1899 zł, ale do 30 kwietnia można go kupić taniej – za 1649 zł w sieciach takich jak Media Expert, RTV EURO AGD i w oficjalnych kanałach marki. Sprzęt, który ogarnia bałagan, nie robi problemu przy czyszczeniu i sam wie, co robić? Brzmi jak współlokator idealny. Tylko nie robi selfie… jeszcze. Przy okazji sprawdź czym jest Dreame Airstyle Pro.