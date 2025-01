Dreame Technology w 2024. Marka ma powody do zadowolenia.

Niektóre firmy rozpoczęły już podsumowania ubiegłego roku. Dreame Technology w 2024 roku pokazała, jak powinno się prowadzić biznes. Co ważne, wcale nie chodzi mi tylko o nasz lokalny rynek, ale marka świętuje sukces globalnie! Szczerze? Ta informacja wcale mnie nie dziwi.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Wydaje mi się, że ciężko znaleźć osobę, która nie kojarzyłaby marki Dreame. Szczerze mówiąc, wcale mnie to nie dziwi. Dziś firma jest liderem na wielu rynkach, stale rozwija gamę produktową, a wysoka jakość (czego dowodzą liczne testy, między innymi nasza publikacja nt. Dreame Roboticmover A1) połączona z atrakcyjną ceną sprawia, że urządzenia Dreame stają się pierwszym wyborem w przypadku produktów AGD. Brzmi zbyt reklamowo? Całkiem możliwe, jednak Dreame Technology w 2024 pokazało tak dużo świetnych produktów, że nie sposób napisać inaczej. Roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia Wet&Dry, a także te z segmentu beauty były często chwalone przez wielu recenzentów i klientów.

Dreame Technology w 2024 roku. Jak firma radziła sobie na globalnych rynkach?

Dreame Technology w 2024 – liczne premiery, sukces gonił sukces

Marka Dreame kojarzyła mi się z typowymi produktami związanymi ze sprzątaniem. Mam na myśli odkurzacze czy roboty. Co przyniósł nam ubiegły rok? Tak, robota koszącego, który w mojej opinii radził sobie rewelacyjnie. Zapewne to za sprawą tego, że Dreame ma dobrze opracowaną technologię związaną z mapowaniem powierzchni. Podobne odczucia miałem podczas korzystania z aplikacji. Zdecydowanie, inspiracją było oprogramowanie do sprzątania domu, ale absolutnie, nie chodzi o nic negatywnego – wręcz przeciwnie. Doświadczenie przełożyło się na sukces. Do tego dodajmy dobrą, konkurencyjną cenę i faktycznie, wspomniany już Dreame Roboticmover A1 był według mnie w czołówce testowanych robotów koszących ubiegłego roku.

OK, napisałem o urządzeniu pomagającym w utrzymaniu porządku w ogrodzie, ale to nie tego typu sprzęt wiódł prym w ubiegłym roku. Marka pochwaliła się, że w 2024 roku świętowała sprzedaż milionowego robota sprzątającego, który jest wyposażony w technologię Robotic Flex Arm. Rozwiązanie niezwykle praktyczne, które doświadczyłem podczas testów jednego z robotów. Mam na myśli „gadżet”, który sprawia, że np. jedna z nakładek mopujących wychodzi poza obrys robota, by jeszcze dokładniej umyć trudno dostępne miejsca. Mało tego, niektóre modele wysuwają także szczotkę boczną. Świetna rzecz, serio.

Dreame Technology oferuje swoje produkty w przeszło stu krajach

Wygląda to bardzo ambitnie. Dreame jest znana między innymi w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Niemczech czy Francji. Warto wspomnieć również o tym, że ponad połowa przychodów przedsiębiorstwa pochodzi z międzynarodowego rynku. Co ważne, Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Dreame. Potwierdzeniem może być między innymi otwarcie Oficjalnej Strefy Dreame, która znajduje się w galerii Złote Tarasy w Warszawie. Mało tego, także w Polsce, a konkretnie w galerii Westfield Mokotów, która również znajduje się w stolicy otworzono pierwszy na świecie Oficjalny Sklep Dreame. Jak widać, marka docenia duże zainteresowanie klientów w Polsce, czego efektem są takie lokalizacje jak dwie wspomniane.

Czym zaskoczy nas Dreame Technology w 2025 roku?

Oczywiście, nie znamy rozległych planów marki na ten rok, jednak już teraz wiadomo, że Dreame Technology posiada robota, który cechuje się dość innowacyjnym rozwiązaniem. Według międzynarodowej organizacji certyfikującej Frost & Sullivan mowa o robocie sprzątającym z wysuwanymi nogami. To sprawia, że wzniesienia (na przykład wysokie progi) nie będą dla urządzenia problemem. Szczegóły na ten temat mamy podobno poznać w połowie stycznia, a więc już niebawem.

Ciekawe rozwiązania, wysoka wydajność (między innymi 200 tysięcy obrotów na minutę w przypadku silnika cyfrowego) i szerokopojęty postęp technologiczny sprawiają, że Dreame Technology jest jedną z najszybciej rozwijających się marek oferujących urządzenia AGD. Z wieloma mieliśmy styczność i już teraz jestem pewny, że przedsiębiorstwo zaskoczy nas wielokrotnie w obecnym, 2025 roku. Zgadzacie się? Myślę, że tak.