Mało miejsca na dysku? WD Blue SN5000 to SSD dla Ciebie

Jeśli archiwizujesz dużą ilość plików doskonale wiesz, jak ważne jest posiadanie pojemnego dysku. Najlepiej cechującego się wysoką wydajność przy długiej żywotności. WD Blue SN5000 to rozwiązanie dla Ciebie, bowiem oferuje może oferować aż 4 TB pojemności!

Wcale nie musisz być producentem materiałów wideo by potrzebować dysku o dużej pojemności, prawda? Wystarczy spojrzeć na kwestię gier – potrafią zajmować kilkaset GB. Dlatego mając pokaźną kolekcję możemy mieć problem z instalacją wszystkich tytułów. Całe szczęście, rozwiązanie jest bliżej niż nam się wydaje. Mowa o nowym dysku Western Digital WD Blue SN5000. Jest to SSD NVMe, które co prawda stworzono z myślą o twórcach cyfrowych, jednak wydaje mi się, że nie ma przeszkód, aby zainteresowali się nim klienci indywidualni.

Wester Digital oferuje nowy dysk – WD Blue SN5000

Prezentowany model montujemy głównie w komputerach stacjonarnych i notebookach, gdyż jest to wariant w formacie M.2 2280 SSD. Warto wspomnieć o tym, że producent oferuje technologię Western Digital nCache 4.0, która pozwala na utworzenie kopii zapasowych plików oraz folderów. Oczywiście, za sprawą technologii NVMe możemy cieszyć się wysoką wydajnością i płynną pracą w przypadku wielu aplikacji. Producent sugeruje również, że prezentowany dysk cieszy się żywotnością do 1200 TBW. Nie sposób nie wspomnieć również o PCIe Gen4, której prędkość sięga do 5500 MB/s – jest to aż 24% większa prędkość niż w przypadku poprzedniej generacji.

Ile kosztuje nowy dysk WD Blue SN5000?

Oczywiście, wszystko zależy od pojemności, którą wybierzemy, bowiem dysk ten będzie oferowany w wariantach takich jak 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Sprawdźmy, jakie ceny proponuje producent.

500 GB – 293,99 zł

1 TB – 400,99 zł

2 TB – 706,99 zł

4 TB – 1412,99 zł