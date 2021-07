EA kpi z graczy FIFA 22! Ogromny strzał w kolano!

Do premiery FIFA 22 zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz poznajemy coraz to ciekawsze informacje na temat najnowszej wersji piłkarskiej gry. Wiadomości te nie są jednak dobre dla graczy PC, po raz kolejny!

EA wprowadza nową politykę? Graczom się to nie podoba

FIFA 22 ma przynieść sporo zmian, jednak największa z nich ominie posiadaczy komputerów PC. Nowy system HyperMotion, który ma sprawić, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej realistyczna, trafi na konsole nowej generacji. To jednak nie koniec złych wieści dla posiadaczy komputerów.

W sieci pojawiły się doniesienia, że jeśli kupimy grę FIFA 22 na swoim koncie Steam, to nie będzie ona przypisana tylko do konta, ale również i do komputera. Co to oznacza w praktyce? To, że nawet jeśli zalogujemy się na swoje konto Steam u kolegi, aby pograć ze znajomymi w najnowszą odsłonę FIFY, zmienimy komputer, zaktualizujemy BIOS, w grę, za którą zapłaciliśmy sporą kwotę, nie zagramy!

Komunikat sugeruje, że grę będzie można aktywować tylko na jednym komputerze.

Jeśli komunikat widniejący na platformie Steam okaże się prawdziwy, gracze na pewno zbojkotują zakup gry. Do tej pory każdą FIFĘ można było aktywować na maksymalnie pięciu komputerach.

FIFA 22 nie będzie posiadała darmowej aktualizacji

Załóżmy, że kupujemy FIFĘ 22 na konsolę starej generacji. Po jakimś czasie decydujemy się na upgrade sprzętu i zamawiamy PlayStation 5 lub Xbox Series X. Gry, które do tej pory wychodziły na obie generacje konsol, oferowały darmową aktualizację, jeśli do takiej podmianki sprzętu dojdzie. FIFA 22 już nie.

Okazuje się, że osoby, które kupią grę na np. PS4, nie dostaną darmowej aktualizacji do next-gena. Grę trzeba będzie ponownie! FIFA 22 będzie kosztować w wersji na starą generację konsol 299 PLN, za aktualizację trzeba będzie zapłacić… 349 PLN! Wydaje nam się, że Pro Evolution Soccer mocno zyska na popularności, zwłaszcza że ma przejść na format Free-to-Play.