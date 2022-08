Egzaminatorzy WORD protestują. Nie przystąpisz do egzaminu.

Może być nie mały problem z uzyskaniem prawa jazdy w najbliższym czasie. Egzaminatorzy WORD protestują, a przez to nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu. Najgorsze jest to, że sprawa dotyczy całego kraju.

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi, a jakżeby inaczej w naszym kraju, o pieniądze. Egzaminatorzy twierdzą, że zarabiają za mało, a do tego wiceminister Rafał Weber powiedział wprost: podwyżek nie będzie. Przez to oburzeni pracownicy WORD-ów stwierdzili, że rozpoczynają protest. A raczej go wznawiają, bo takowy już się odbył na początku lipca. W tamtym okresie nie mogliśmy przystąpić do egzaminu w aż dwudziestu siedmiu ośrodkach. Mowa między innymi o Krakowie, Rzeszowie, Toruniu czy Gdańsku.

Miał powstać zespół roboczy pracujący nad postulatami, mamy za to protest

Czy słusznie? W pewnym sensie wydaje mi się, że tak. Wielu egzaminatorów zarabia poniżej trzech tysięcy na rękę, co w dzisiejszych czasach wydaje się być jakimś nieporozumieniem. Tym bardziej, że mówimy o osobach, które przeprowadzają egzamin państwowy. Uzgodniono również, że zmieniony zostanie system oceniania kursantów. Z doświadczenia wiem, że ten faktycznie powinien być zmodyfikowany. To znaczy, nie miałem problemu z uzyskaniem Prawa Jazdy, aczkolwiek często słyszałem, że egzaminatorzy podczas części praktycznej egzaminu „szukają dziury w całym”. Nie zdałeś raz? Przyjdziesz i zapłacisz ponownie. Prawda, że tak było?

Niestety, z rozmów nie wynikło nic, co mogłoby pomóc w uzyskaniu porozumienia pomiędzy resortem a pracownikami WORD. Najciekawsze jest to, że jak sugeruje Interia.pl problem niskich zarobków przerzucano na samorządy. Poziom irytacji egzaminatorów znacznie wzrósł, kiedy wiceminister Rafał Weber zasugerował, że resort nie planuje podwyższenia wynagrodzenia egzaminatorów. To sprawiło, że pracownicy WORD poczuli się oszukani i planują protesty. Mowa nawet o kilkuset osobach, które już dziś zaczynają strajki. To oznacza wiele odwołanych i przełożonych na późniejszy termin egzaminów.

