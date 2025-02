Elektryczny Opel Corsa. Nie chcesz? A za 335 zł miesięcznie?

Po elektrycznym Oplu Mokka za 550 zł przyszedł czas na elektryczny Opel Corsa, którego możesz mieć za 335 zł netto miesięcznie, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Nie? W takim razie jako klient indywidualny możesz go zdobyć, a raczej używać za 499 zł miesięcznie brutto.

Elektryczny Opel Corsa w dobrej ofercie abonamentowej.

Pierwszy raz Opla Corsę zobaczyliśmy w 1982 roku. Od tamtego czasu sprzedano ponad 14,6 miliona egzemplarzy. Robi to wrażenie, prawda? Jasne, że tak. Po tym, jak Opel trafił do koncernu Stellantis wiele osób zaczęło trochę wątpić w niemiecki charakter tego kompaktowego wozu. Szczególnie, gdy pod maskę trafiał owiany niezbyt dobrą sławą, trzycylindrowy 1.2 PureTech. Dziś jednak nie o spalinowym, a o elektrycznym silniku, bowiem marka wprowadza bardzo atrakcyjne formy finansowania. Oczywiście, chodzi o wynajem – zarówno dla osób prywatnych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Elektryczny Opel Corsa za 335 zł netto dla firm lub 499 zł brutto dla klientów indywidualnych

W dzisiejszych czasach samochody są naprawdę dobrze wyposażone. Masz liczne systemy, które dbają o bezpieczeństwo. Mam tu na myśli między innymi takie rozwiązania jak automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywania pieszych, sytem ostrzegania przed kolizją, o zmianie pasa ruchu czy ten, za którym niekoniecznie przepadam, a mianowicie odpowiedzialny za wykrywanie zmęczenia kierowcy. W informacji prasowej Opel chwali się, że Corsa posiada również system Flank Guard, który ma ułatwiać parkowanie, a także kamerę cofania. Jak widać, wyposażenie jest całkiem bogate. Przyjrzyjmy się teraz warunkom finansowania.

Elektryczny Opel Corsa w abonamencie – oferta

Jeśli zainteresował Cię temat wynajmu tego auta, zerknij na warunki i formy finansowania, które oferuje Stellantis Financial Services. Zacznijmy od firm. Jeśli posiadasz jednoosobową działalność gospodarczą, możesz taką Corsę mieć za 335 zł miesięcznie netto. Mówimy tutaj o abonamencie SimplyDrive oraz programie NaszEauto. Wygląda to następująco. Cena katalogowa tego auta to 129 900 zł brutto. Leasingujesz taki samochód przez dwa lata, a roczny przebieg nie może przekroczyć 10000 km. Do tego wpłata początkowa wynosi 30,8%, a więc około 40 tysięcy złotych. Krótko mówiąc, wszystko opiera się o program NaszEauto, dzięki któremu możemy otrzymać do 40 tysięcy złotych dopłaty do samochodu elektrycznego. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-naszeauto-do-40-tys-zl-doplaty-do-samochodu-elektrycznego

Na koniec tylko dodam, że klienci mogą wybierać pośród dwóch napędów. Może to być elektryczny Opel Corsa z silnikiem o mocy 156 KM, który podobno ma zapewnić zasięg do 405 kilometrów, lub 136 KM, gdzie zasięg wynosi 357 kilometrów. Przy okazji sprawdź nasz test elektrycznego Opla Astra.