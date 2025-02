Elementy Falcon 9 spadły na polskie ziemie. Szczątki na OLX?

SpaceX niejedną rakietę wystrzelił w kosmos. Tak się akurat stało, że elementy Falcon 9 spadły na ziemię w Polsce. Konkretnie mowa o okolicach Poznania. Znaleziono cztery zbiorniki przypominające butle LPG (żartuję). Ciekawe, co jeszcze skrywa tamten teren. Wydaje mi się, że takich znalezisk będzie więcej. Sprawdźmy czy poszukiwacze wystawili już jakieś części do rakiet na OLX.

Elementy Falcon 9 spadły na polskie ziemie.

Jak można wyczytać z Wikipedii, Falcon 9 to rakieta, która ma za zadanie między innymi wynosić ładunki na orbitę. Odpowiada również za misje bezzałogowe czy załogowe do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Model ten po raz pierwszy wystartował na początku czerwca 2010 i doczekał się kilku wersji. Kilka cennych informacji mamy za sobą. Czas wrócić na ziemię, a konkretnie „udać się” w okolice Poznania, bowiem tam pojawiło się wiele niezidentyfikowanych obiektów przypominających zbiorniki. Tamtejsza straż pożarna ma ręce pełne roboty.

Przy okazji zachęcam do sprawdzenia tego, jak szczątki Falcon 9 spadały nad Polską.

Dlaczego elementy rakiety Falcon 9 spadły na ziemię?

Totalnie nie znam się na tematach związanych z kosmosem. Pozostaje mi więc jedynie przekazać informacje, które odnalazłem w sieci. Pozwolę na przytoczenie słów opublikowanych na profilu „Z głową w gwiazdach” na Facebooku. Te beczki, które widzimy na zdjęciach to podobno kompozytowy zbiornik ciśnieniowy. Ma służyć do przechowywania helu. Ten z kolei jest używany do utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych. Dlaczego te szczątki nie spaliły się w atmosferze, tylko spadły na ziemię? Podobno chodzi o ulepszoną konstrukcję. Zbiorniki COPV są odporne na ekstremalne warunki, które panują podczas startu, jak i samego lotu rakiety. Wychodzi więc na to, że przejście przez atmosferę nie jest im straszne.

Falcon 9 na OLX. Sprawdzam czy elementy rakiety są dostępne w sprzedaży

Jest piątek, późne popołudnie. Pożartujmy trochę. Na zdjęciach udostępnionych na wspomnianym profilu, jak i na KW PSP Poznań widać, że zbiorniki bardzo mocno przypominają bojlery na wodę. Wiele osób śmiało się, że takie coś ma już w swoim domu od dawna, więc nie ma co robić wielkiego wydarzenia. Zresztą, z takiego czegoś można wytworzyć bardzo fajny i spory grill. Podobną konstrukcję można było odnaleźć za pośrednictwem portalu Wykop.pl.

Może i element Falcon 9 sprawdzi się jako grill?

Jak narazie poszukiwacze skarbów są bezpieczni. Chyba chcą, by sprawa ucichła, bowiem przeglądając portal ogłoszeniowy nie znalazłem żadnego elementu rakiety Falcon 9. Absolutnie, nikogo nie oskarżam – nic z tych rzeczy, aczkolwiek ciekawe, czy tylko te cztery elementy trafiły na ziemię. Kto wie, może jest tego więcej? Może ktoś, kto spaceruje po lasach znajdzie kolejne szczątki? Oficjalnie wiemy o kilku zbiornikach, bowiem sprawy te zostały zgłoszone, a ile osób ukryje coś takiego na pamiątkę? Tego raczej nie wie nikt.

Żarty, żartami, ale to była bardzo niebezpieczna sytuacja. Przecież tak duży element spadający z wysokości mógł wyrządzić wiele szkód. Nawet nie chcę myśleć co by się stało, gdyby spadł na człowieka. Elon Musk i SpaceX mogą się tylko cieszyć, że nie doszło do tragedii.