4 października tego roku Google oficjalnie zaprezentuje serię Pixel 8. Do tej pory mieliśmy już dostęp do licznych przecieków dotyczących zarówno podstawowego modelu, jak i wersji Pro. Teraz w sieci pojawiły się informacje przedstawiające ceny Google Pixel 8 w Europie. Będzie drożej niż przed rokiem, to jest pewne.

Google podnosi ceny serii Pixel 8 we wszystkich wariantach pamięciowych

Na podstawie informacji, które pojawiły się w sieci, ceny Google Pixel 8 pójdą w górę, przynajmniej w Europie. Raport sugeruje, że podstawowa wersja modelu standardowego będzie kosztować 710 euro, natomiast wariant z 256 GB pamięci zostanie wyceniony na ok. 770 euro (kwoty bez VAT).

Jeśli jesteś zainteresowany modelem Pixel 8 Pro, to spodziewane kwoty za bardziej zaawansowany model, wyglądają następująco – ok. 1000 euro za wersję z 128 GB pamięci, ok. 1060 euro za wersję z 256 GB oraz ok. 1200 euro za model z 512 GB (bez VAT). Ceny są znacznie wyższe niż te, które użytkownicy płacili za serię Pixel 7.

Pixel 8 Pro na zdjęciach. Fot. Reddit Pixel 8 Pro na zdjęciach. Fot. Reddit

Ceny Google Pixel 8 idą do góry. To było do przewidzenia!

O tym, że Google zwiększy ceny swoich smartfonów, mówiło się już od jakiegoś czasu. Ceny Google Pixel 8 i 8 Pro w żaden sposób nie zostały jeszcze potwierdzone, jednak nie ma podstaw, aby sądzić, że urządzenia będą tańsze niż te zaprezentowane przed rokiem. Nie sposób uniknąć podwyżek, kiedy ceny produkcji poszły do góry.

Jak wspomniano wcześniej, seria Pixel 8 zostanie oficjalnie zaprezentowana 4 października, czyli już w przyszłym miesiącu. Google ma również plany na wprowadzenie Pixel Watch 2 i być może kilku nowych kolorów dla słuchawek Pixel Buds, aby dopasować je do najnowszych telefonów, które będą dostępne w szerszej gamie kolorystycznej.

Źródło: WCCFTECH