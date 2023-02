eWinner, popularny bukmacher, kończy swoją działalność!

eWinner to popularny bukmacher, który właśnie ogłosił, że z dniem 30 czerwca 2023 roku spółka kończy swoją działalność.

Zaskakujące informacje – eWinner kończy działalność

Zakłady bukmacherskie są bardzo popularne w naszym kraju, a eWinner był jednym z popularniejszych bukmacherów, w których można był składać zakłady. Okazuje się jednak, że spółka kończy swoją działalność. Jak podano w oficjalnej wiadomości, która została udostępniona na stronie bukmachera, spółka przestanie istnieć z diem 30 czerwca 2023 roku.

W wiadomości możemy przeczytać, że bukmacher będzie przyjmował nowe zakłady i nowe depozyty do 31 marca 2023 roku. Spółka podkreśliła jednak, że wszystkie środki, które na swoich kontach posiadają klienci, są bezpieczne i zostaną wypłacone. Bukmacher zaleca, aby każdy klient do 30 czerwca 2023 roku wypłacił wszystkie swoje środki. Po tej dacie wszystkie zgromadzone środki na betKoncie zostaną wypłacone automatycznie.

Co więcej, w oficjalnej wiadomości od eWinner możemy przeczytać, że wszystkie bonusy na koncie klienta muszą być wykorzystane do 31 marca 2023 roku, natomiast punkty lojalnościowe powinny być wykorzystane do 27 kwietnia 2023 roku. Po tym czasie program ten zostanie zamknięty, a wszystkie punkty przepadną.

