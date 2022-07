Fame MMA 15 zbliża się wielkimi krokami. Event ma być zorganizowany 27.08.2022. Przeglądając media, mogliśmy zobaczyć ciekawą wiadomość, w której Amadeusz Ferrari ujawnił zarobki, jakie można osiągać z uczestnictwa w galach freak fightowych. Nie musieliśmy długo czekać na komentarz jednego z włodarzy popularnej organizacji. Co powiedział Boxdel?

Wszystko to jedna wielka spekulacja, a także nie do końca prawdziwe informacje. Tak przynajmniej twierdzi włodarz Fame, a wiadomość ta dotyczy nie tylko jego organizacji, ale również konkurencji w postaci High League. Mało tego, Boxdel sugeruje, że realia wyglądają zupełnie inaczej. Mało tego, być może influencerzy specjalnie zawyżają kwoty, które później „trafiają do mediów”, by uzyskać wyższe wynagrodzenie za walki. Kto wie, coś w tym musi być.

Fame MMA 15. Ferrari ujawnia zarobki. Boxdel komentuje

Wracając do bohatera tego krótkiego newsa. Amadeusz Ferrari ujawnił, że dostał propozycję walki w jednej z federacji. Nie ma konkretnych informacji, o jaką chodzi. Wiadomo jednak, że influencer pochwalił się kwotą, jaką może zarobić na walce. Wspomina o zarobku rzędu miliona złotych. Czy to prawda? Możemy spekulować, aczkolwiek Boxdel informuje iż faktycznie, niektórzy – topowi zawodnicy mogą dostać naprawdę duże pieniądze. Nie sądzę jednak, że chodzi o tak wysokie zarobki. Może faktycznie Ferrari specjalnie zawyża kwoty i chwali się nimi w mediach, by była to jego karta przetargowa do negocjacji?

Fame MMA 15. Ferrari ujawnia zarobki. Boxdel komentuje

Tak czy inaczej, zarobki w Fame MMA, High League i innych tego typu galach organizujących walki freak fight budzą ogromne kontrowersje. Wielu sportowców, którzy zawodowo uprawiają sztuki walki sprzeciwia się takiemu rozwojowi sprawy. Zawodnicy MMA walczący na co dzień w różnych profesjonalnych organizacjach często mogą wręcz pomarzyć o kwotach, jakie dostają amatorzy. Oczywiście, wszystko zależy od popularności danej osoby. Wszyscy dobrze wiemy, że influencerzy mogą wygenerować ogromne zyski ze sprzedaży biletów PPV, gdyż, po prostu, mają wielomilionowe zasięgi. Stąd tak wysokie kwoty, jakie można uzyskać walcząc amatorsko na galach freak fight.

Źródło zdjęć: Instagram.