FIFA 21 w Xbox Game Pass. Kiedy tytuł trafi do graczy?

FIFA to bez wątpienia najpopularniejsza gra sportowa na rynku. Co roku do graczy trafia nowa odsłona, która przyciąga do siebie miliony użytkowników. Najnowsza FIFA 21 wkrótce trafi do usług Xbox Game Pass. Kiedy będziemy mogli w nią zagrać?

Xbox Game Pass regularnie poszerza swoją bibliotekę

Biblioteka Xbox Game Pass powiększa się z miesiąca na miesiąc. Osoby, które subskrybują usługę Microsoft jak co miesiąc mogą grać w nowe tytuły. W kwietniu gigant z Redmond przedstawił wiele znanych produkcji. Wisienką na torcie okazało się premierowe wydanie gry Outriders.

W tym miesiącu na pewno nie będzie „biedniej”, ponieważ Microsoft przygotował bardzo ciekawe tytuły. Wiemy, że do abonentów usługi Xbox Game Pass trafią gry Dragon Quest Builders 2, The Wild at Heart, a także Knockout City. Najnowsze informacje sugerują, że oferta zostanie poszerzona o grę FIFA 21!

Najnowsza odsłona serii trafi na Xbox Game Pass!

FIFA 21 w majowym Xbox Game Pass

Informacje na temat udostępnienia gry FIFA 21 abonentom usługi Xbox Game Pass przekazał brytyjski oddział Microsoft. Gra będzie dostępna w usłudze EA Play już 6 maja! EA Play jest częścią usługi Xbox Game Pass, dlatego osoby płacące abonament będą mogły zagrać w najnowszą odsłonę kultowej piłkarskiej gry. Tytuł będzie dostępny zarówno na komputery PC, jak i konsole Xbox.