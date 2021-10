FIFA 22 nie sprzedaje się tak dobrze, jak poprzednicy. Przesyt materiałem?

FIFA 22 kilka dni temu miała swoją premierę. Plany producenta jak co roku były bardzo duże, jednak okazuje się, że najnowsza odsłona piłkarskich zmagań w wirtualnym świecie nie sprzedaje się tak dobrze, jak poprzednia FIFA. Dlaczego tak jest?

FIFA 22 zbiera dobre recenzje

Premiera gry FIFA 22 odbyła się 26 września 2021 roku. Najnowsza odsłona gry piłkarskiej zbiera dobre recenzje, ale głównie za sprawą konsol nowej generacji. To właśnie w grze na PlayStation 5, Xbox Series S/X i Google Stadia wykorzystano nowy silnik, który zmienia oblicze gry. Tego rozwiązania na próżno szukać na komputerach PC oraz konsolach starej generacji.

Przeczytaj także: Tomasz Smokowski zastąpi Dariusza Szpakowskiego w FIFA 22!

Silnik HyperMotion to nowe rozwiązanie. Sprawia, że poruszanie się zawodników jest bardziej realistyczne, a o to przede wszystkim chodzi w tego typu grach. Niestety, FIFA 22 na komputerach PC i na konsolach old-gen wygląda tak samo, jak poprzednia odsłona. Okazuje się, że to właśnie na te platformy gra była kupowana najczęściej. Brak nowego silnika odbił się jednak na wynikach sprzedażowych najnowszej gry od EA Sports.

Nowa odsłona nie jest tak rozchwytywana

Najnowsze wyniki przygotowane przez GfK opiewają na danych z Wielkiej Brytanii. Według nich sprzedaż pudełkowej wersji gry FIFA 22 spadła aż o 35% w porównaniu z poprzednią odsłoną. 41% wszystkich sprzedanych kopii gry trafiło na konsolę PS4, a 27% z nich na Xbox One. Na konsole PlayStation 5 trafiło 23% egzemplarzy gry, a wynikiem 5% może pochwalić się Nintendo Switch. Katastrofalnie przedstawia się liczba Xbox Series X/S, ponieważ gra trafiła jedynie na 4% konsol.

Głównym powodem, dla którego FIFA 22 sprzedaje się tak słabo na konsole nowej generacji, jest to, że same urządzenia są trudno dostępne. Gorsze wyniki sprzedażowe są jednak uzależnione głównie od braku nowego silnika gry na starych generacjach konsol i komputerach PC. Nie oszukujmy się. Gra wygląda lepiej na konsolach next-gen, jednak na old-genach jest to, kolokwialnie mówiąc, odgrzewany kotlet, z nowym wyglądem menu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni i nowy silnik trafi, chociażby na komputery PC.