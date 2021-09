Powiew świeżości w najnowszej odsłonię gry FIFA 22. Tomasz Smokowski zastąpi Dariusza Szpakowskiego, który współpracował z EA Sports przez ostatnie piętnaście lat!

Nadal czekamy ma demo FIFA 22, które miało pojawić się dziś, a przynajmniej tak można było wywnioskować według grafiki opublikowanej przez holenderski klub piłkarski Feyenoord Rotterdam. Nic na chwilę obecną o tym nie wiadomo. Z kolei godzinę temu na łamach profili EA Sports Polska w mediach społecznościowych pojawiła się informacja. Tomasz Smokowski zastąpi Dariusza Szpakowskiego w FIFA 22! Będzie on komentował nasze zmagania wspólnie z dziennikarzem TVP Sport, znanym już z poprzednich edycji, Jackiem Laskowskim.

Kiedy demo FIFA 22? EA Sports nie podaje żadnych informacji. Wiemy natomiast, ze Tomasz Smokowski zastąpi Dariusza Szpakowskiego

Pomińmy temat wersji demonstracyjnej. Jeśli pojawią się jakieś wiadomości na ten temat, czym prędzej Was o tym poinformuję. Tak czy inaczej, EA Sports, a konkretnie jej polski oddział poinformował o zakończeniu współpracy z Dariuszem Szpakowskim, który w pewnym stopniu był legendą tej gry. Zastąpi go Tomasz Smokowski, który jest współtwórcą Kanału Sportowego oraz zdobywcą czterech Piłkarskich Oscarów. Oczywiście, za komentarz sportowy. Komentatora znamy z pracy podczas meczy Ligi Mistrzów oraz mistrzostw – zarówno Europy, jak i Świata. Czy nowy duet będzie faktycznie czymś, na co czekali fani gry? Z pewnością będzie to miłe urozmaicenie po wielu latach słuchania praktycznie tego samego komentarza, jaki oferowali Szpakowski i Laskowski.

Z przyjemnością informujemy, że w grze FIFA 22 zadebiutuje nowy główny polski komentator – @TSmokowski. 🗣️️🎉 Stworzy on duet razem z dobrze wam znanym Jackiem Laskowskim. Zobacz próbkę jego umiejętności w poniższym wideo. pic.twitter.com/DauvSEGdRB — EA SPORTS Polska (@easportspl) September 15, 2021

Robert Lewandowski wśród najlepszych piłkarzy FIFA 22

Przy okazji pragnę przypomnieć, że EA Sports zaprezentowało listę 22 najlepszych piłkarzy, którzy pojawią się w grze. Co ciekawe, w końcu ktoś rozdzielił Messiego i Cristiano Ronaldo. Oczywiście, jest to nie kto inny, jak nasz rodak, Robert Lewandowski. Warto również zauważyć, że wśród najlepszych, aż siedmiu zawodników to bramkarze.

Nowy komentator to powiew świeżości. Gracze mają jednak zastrzeżenia

Przeglądając komentarze pod wpisami w mediach społecznościowych zauważyłem, że fani serii mają mieszane uczucia. Niektórzy twierdzą, że trochę szkoda, że Dariusz Szpakowski nie pojawi się w kolejnej odsłonie. Inni z kolei zarzucają, że Tomasz Smokowski, który będzie współpracował z Jackiem Laskowskim brzmi sztucznie, bez emocji. Z resztą, sami oceńcie. Co ciekawe, pojawiły się również komentarze zawiedzionych fanów Mateusza Borka, który wystąpił kiedyś w PES 06. Nie ukrywam, brzmiało to dość sztucznie, ale pamiętajmy, że tamta gra pojawiła się wiele lat temu.

Tomasz Smokowski zdradził, że Stadion Narodowy pojawi się w FIFA 22?

Fani gry zauważyli, że Tomasz Smokowski podczas próbnego komentarza mówi: „Witamy na biało-czerwonym Stadionie Narodowym”. Czy to oznacza, że PGE Stadion Narodowy pojawi się w grze FIFA 22? Miejmy nadzieję! Byłoby to miłe urozmaicenie podczas rozgrywania meczy. W końcu stadion ten jest obiektem, którego nie możemy się powstydzić.

