FIFA 23 na oficjalnym trailerze! PC otrzyma to, co mieli już konsolowcy!

FIFA 23 to ostatnia gra piłkarska, podczas której współpracowały Electronic Arts oraz FIFA. Tytuł zadebiutuje we wrześniu, a tymczasem w sieci pojawił się pierwszy trailer gry oraz informacje na temat tego, co zostało zmienione w najnowszej części odsłony gry piłkarskiej.

To ostatnia gra EA i FIFY

Najnowsza i zarazem ostatnia FIFA 23 wkrótce zadebiutuje na wszystkie popularne platformy. Tegoroczny tytuł od Electronic Arts będzie ostatnim wykonanym we współpracy z Międzynarodową Federacją Piłkarską. Oczywiście kością niezgody były pieniądze za licencje, dlatego też w przyszłym roku EA wejdzie na rynek z nowym tytułem – EA Sports FC.

Niemniej jednak, w tym roku gracze ponownie zagrają w kolejną odsłonę FIFY. FIFA 23 zadebiutuje już niebawem, dlatego też w sieci pojawił się pierwszy oficjalny trailer zapowiadający rozgrywkę. W tym roku czeka nas sporo zmian w kwestii samej mechaniki gry oraz funkcji, które otrzyma tytuł.

Na okładce tegorocznej wersji gry znaleźli się Kylian Mbapee oraz Samantha Kerr.

FIFA 23 to sporo nowinek i lepsza rozgrywka

Jak podało EA, FIFA 23 otrzyma technologię Hypermition 2. Pierwsza odsłona nowej technologi wykorzystana była już w poprzedniej edycji gry, jednak dostępna była jedynie w edycji na nową generację konsol. Gracze PC musieli obejść się smakiem. W tym roku jednak wszyscy otrzymają tę samą wersję gry. Technologia Hypermotion2 pozwala na wykorzystanie ponad 6000 nowych animacji i usprawnia inteligencję zawodników.

To jednak nie wszystko, ponieważ FIFA 23 otrzyma cross-play, który w końcu pozwoli na grę pomiędzy platformami. Oznacza to tyle, że gracze PC będą mogli w końcu grać z tymi na PS5, Xbox Series X/S i Google Stadia. Cross-play tyczy się trybu Ultimate Team oraz zwykłych meczów online. Niestety, z tej funkcji nie skorzystają posiadacze PS4 i Xbox One. Ci będą mogli grać jedynie między sobą. W grze znajdziemy wiele nowych mechanik dotyczących rzutów wolnych, karnych czy rożnych. EA wprowadziło także technikę podejmowania zwiększonego ryzyka przy oddawaniu strzału.

FIFA 23 zadebiutuje 30 września, a oficjalna prezentacja odbędzie się już 27 lipca i to właśnie wtedy poznamy wszelkie szczegóły dotyczące gry. Tytuł zadebiutuje na PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S/X, Google Stadia i Nintendo Switch. Podstawowa wersja gry na PC na platformie Origin wyceniona została na 269,91 PLN, zaś wersja Ultimate – 359,91 PLN. Tytuł będzie dostępny od razu w abonamencie EA Play Pro.

Źródło: EA