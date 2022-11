Głosowanie na tytuł Car Of The Year 2023 zbliża się coraz szybciej. Poznaliśmy finalistów i nie ma dużego zaskoczenia.

Car Of The Year 2023

Jak co roku ponad 60 osób reprezentujących kilka państw europejskich wspólnie zadecydowało, kto znajdzie się w finalnej liście aut pretendujących do tytułu Car Of The Year. Ku braku zaskoczenia jest fakt, że zdecydowana większość to właśnie auta eklektyczne. Jednak do finalnej siódemki spośród 27 modeli dotarły takie propozycje jak Peugeot 408. Finalne głosowanie planowane jest na początek stycznia 2023 roku, a zwycięzca zostanie ogłoszony na setnym Brussels Motorshow 13 stycznia 2023 roku.

Finaliści Car Of The Year 2023 ujawnieni, a głosowanie w styczniu

Poniżej lista tegorocznych finalistów Car of The Year 2023:

W roku 2022 tytuł Car Of The Year uzyskała KIA EV6 deklasując konkurencję oraz zostają przy tym pierwszy raz utytułowanym samochodem koreańskiej marki. Które auto wybiorą w tym roku jurorzy? Przekonamy się niedługo.