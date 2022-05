To się ceni, to się chwali. Nowa Kia Niro 2022 będzie dostępna zarówno jako hybryda, hybryda plug-in oraz elektryk. To oznacza, że każdy będzie mógł wybrać taki napęd, jaki mu odpowiada. Wszystko za sprawą zaawansowanej technologicznie platformy podwoziowej, która oferuje konstruktorom elastyczność.

Oczywiście, nie ma co marzyć o dieslu, a każdy wariant będzie zelektryfikowany, jednak nowa Kia Niro 2022 to świetna propozycja dla kogoś, kto chce nowoczesne i (zakładam) ekonomiczne auto do miasta. Konkurencja może się nieco stresować, ponieważ ten nowy, kompaktowy crossover może okazać się hitem sprzedażowym. Jest to też konkurencja dla Mitsubishi Eclipse Cross, Toyoty Corolli Cross czy np. Hondy HR-V, chociaż, kto wie, może bardziej dla ZR-V, którą zobaczymy w przyszłym roku. Dlaczego tak uważam? Auto urosło o 65 mm, a rozstaw osi wzrósł o 20 mm w porównaniu do poprzedniej generacji. Oprócz przestronności, klient dostaje bardzo ciekawy, nowoczesny wygląd, co również może przekładać się na duże zainteresowanie tym modelem.

Nowa Kia Niro 2022 z trzema układami napędowymi do wyboru.

Bardzo podoba mi się podejście koreańskiej marki do układów napędowych. Przecież nie każdy ma np. dom, by kupować sobie plug-in. Nie każdy też ma chęć na kupowanie auta elektrycznego. Są ludzie, którzy chcą posiadać auto z silnikiem spalinowym na miarę obecnych czasów. Właśnie dlatego nowa Kia Niro 2022 za sprawą „elastycznej” płyty podłogowej umożliwia oferowanie aż trzech różnych układów. Możemy więc posiadać „klasyczną” hybrydę HEV, plug-in (PHEV) lub elektryka (BEV). Jak mówi przysłowie: „do wyboru, do koloru”.

Sprawdźmy, co klient znajdzie pod maską. Będzie to benzynowe Smartstream GDi o pojemności 1,6 litra. Silnik jest skonstruowany tak, aby zużywać jak najmniej paliwa. Ma w tym mu pomóc między innymi zwiększone ciśnienie w układzie wtrysku paliwa. Silnik ma współpracować z 6-biegowym, dwusprzęgłowym automatem (6DCT). Co ciekawe, skrzynia ta nie będzie posiadała biegu wstecznego. Do cofania będzie używany silnik elektryczny, a to przekłada się na zmniejszenie wagi skrzyni o 2,3 kg. Tak, to oznacza, że nie będzie w sprzedaży auta ze skrzynią manualną.

Wariant PHEV (hybryda typu plug-in) będzie wyposażony w akumulator o pojemności 11,1 kWh, co ma pozwolić na przejechanie do 65 kilometrów. Dodam jeszcze, że nowa Kia Niro 2022 z „klasyczną” hybrydą ma oferować moc na poziomie 141 KM, natomiast PHEV generuje 183 KM.

Kia Niro w wersji elektrycznej ma oferować zasięg wynoszący do 460 kilometrów, a to za sprawą baterii o pojemności 64,8 kWh. Silnik dysponuje mocą 150 kW czyli około 205 KM. Ładowanie od 10 do 80% ma trwać około 43 minuty. Oczywiście, jeśli wykorzystacie szybką ładowarkę.

Nowa Kia Niro 2022 – cennik

Ceny nowej Kii Niro 2022 startują od 117 000 zł za model hybrydowy. Topowa wersja Business Line będzie kosztować 142 900 zł. Plug-in to wydatek od 142 900 zł w przypadku wariantu M, natomiast cennik kończy się na wersji Business Line. W takim przypadku musimy wydać 169 900 zł. W lipcu pojawią się w salonach opcje HEV i PHEV, natomiast miesiąc później do sprzedaży trafi elektryk. Cena Kii Niro EV startuje od 167 900 zł za opcję M, a kończy się na XL, która została wyceniona na 206 900 zł.

